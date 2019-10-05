Благотворительный марафон прошел в Алматы

В забеге Президентской мили приняли участие более 2000 человек.

5 октября в парке Первого Президента Антикоррупционной службой совместно с Акиматом города Алматы в рамках проекта "Алматы-Адалдық Алаңы" был проведен благотворительный марафон "Адал жүрек", сообщает Zakon.kz.

Марафон направлен на пропаганду здорового образа жизни, а также помощь социально уязвимым слоям населения. Общая дистанция забега составила 2400 метров.

В мероприятии приняла участие Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин. Каждый желающий мог пожертвовать денежные средства в Общественный Фонд "Добровольное Общество Милосердие" который, работает с апреля 2006 года в помощь детям с заболеваниями крови, нуждающимся в постоянных переливаниях.

Антикоррупционная служба стала неким "коммуникационным звеном" между теми, кто хочет помогать и теми, кто нуждаются в помощи.

Руководитель Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Кайрат Сунтаев отметил значимость подобных мероприятий и призвал всех участников забега масштабировать культуру добропорядочности, честности и порядочности.

В забеге Президентской мили приняли участие более 2000 человек, среди которых были представители всех возрастных групп, приходили целыми семьями горожане и профессиональные спортсмены, работники государственных организаций, студенты и пенсионеры.

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