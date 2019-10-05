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Молочную ферму по евростандартам запустили в СКО

По словам Кумара Аксакалова, в этом году в СКО запустят четыре современных молочных комплекса.

Фото : пресс-служба акима СКО5 октября 2019, 16:53

В СКО ввели в эксплуатацию современную молочную ферму. Об этом сообщил аким СКО Кумар Аксакалов на своей личной странице в Facebook, передает Zakon.kz.

"Сегодня посетил новую молочную ферму КТ "Мамбетов и К" в селе Менкесер. Цифровая ферма оснащена самым современным европейским оборудованием. Создано 35 постоянных рабочих мест. Теперь сельчане обеспечены круглогодичной работой", - написал глава региона.

По словам Кумара Аксакалова, в этом году в СКО запустят четыре современных молочных комплекса. Это позволит увеличить объем производства молока на 11 тысяч тонн. В 2018 году построено четыре фермы. На следующий год запланировано строительство 10 молочных ферм.


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