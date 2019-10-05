Валуев рассказал, как Головкин победит Деревянченко

Спортсмен также прокомментировал отказ Альвареса от третьего поединка.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев сделал прогноз на бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) за вакантные титулы чемпиона мира в среднем дивизионе по версиям IBF и IBO, пишет Vesti.kz.

Он считает, что победа в этом поединке даст Головкину третью встречу с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (52-1-2, 35 КО).

- Бой ожидаемый, очень интересный. Всем сразу говорю, что нужно его смотреть. На кону пояс IBF в среднем весе, - говорит Валуев. - В случае победы Головкин будет иметь возможность в третий раз встретиться со своим обидчиком Саулем Альваресом. Он вряд ли ждет этого, потому что лишний раз его отказ от боя с Головкиным доказывает мое предположение. У Деревянченко есть прозвище Технарь. Он действительно допускает мало ошибок в технике, но вряд ли он будет составлять большую проблему для Головкина. Однако тренерский штаб у Головкина поменялся - посмотрим, как его подготовят к Деревянченко. Но все идет к тому, что в этом бою, пусть и раздельным решением судей, победу одержит Головкин. Я надеюсь, что мы увидим его третий бой с "Канело".

Ранее Головкин и Деревянченко провели взвешивание и последнюю дуэль взглядов, а казахстанец обратился к болельщикам. Бой Головкин - Деревянченко пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По казахстанскому времени шоу начнется в ночь на 6 октября, а главный бой - уже утром в воскресенье.

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