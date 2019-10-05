Более 1500 жителей и гостей столицы приняли участие в благотворительном забеге "Адал Жүрек"

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев пожелал всем участникам удачи, выразил свою готовность поддержать спортивные мероприятия города.

Участники благотворительной акции внесли добровольный денежный взнос в помощь детям с онкологическими заболеваниями, передает Zakon.kz со ссылкой на "Елорда Инфо"

В целях привлечения внимания общественности к проблемам онкологических заболеваний, проектный офис "Астана – адалдық алаңы" совместно с департаментом Агентства РК по противодействию коррупции и городским Управлением физической культуры и спорта организовали благотворительный марафон "Адал Жүрек".

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев пожелал всем участникам удачи, выразил свою готовность поддержать спортивные мероприятия города. А заместитель акима Бактияр Макен подчеркнул огромное значение подобных акций.

- Каждая общественная инициатива помощи нуждающимся детям, эта наша с вами большая победа! Со своей стороны, администрация города всегда будет поддерживать здоровые общественные инициативы и стараться всячески помогать. Самое главное – это улыбка наших детей и их вера в светлое будущее. Выражаю благодарность проектному офису "Астана адалдык аланы", городскому департаменту по противодействию коррупции, наши с вами совместные усилия делают наш город лучше,- отметил он.

Самой старшей среди женщин оказалась 64-летняя Ирина Мустафина. Самой юной участнице Азизе Ашкен всего шесть лет. Среди мужчин самый возрастной бегун – Нургали Нарабаев, 68 лет. Самый младший участник забега – пятилетний мальчик по имени Асадолла.

Решением организаторов марафона все средства переданы в благотворительный фонд помощи больным детям. Акция проводится по всей стране.

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