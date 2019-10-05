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ДТП в Нур-Султане: пассажир погиб, водитель в больнице

Водитель не справился с рулевым управлением.

Фото : pixabay.com5 октября 2019, 20:59

Ночью 5 октября в Нур-Султане произошла авария, в результате которой скончался мужчина, передает Zakon.kz со ссылкой на столичный ДП.

Около 2 часов ночи водитель Тоуоta Еstima, следуя по пр. Республики, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на металлическое ограждение, после чего автомашина опрокинулась.

В результате ДТП 34-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Водитель автомашины с различными травмами доставлен в больницу.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК.


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