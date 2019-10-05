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Холодной воды не будет в Алмалинском районе Алматы

Часть зданий отключат на ночь.

Фото : pixabay.com5 октября 2019, 21:02

Ряд зданий в Алмалинском районе Алматы на ночь отключат от холодной воды, передает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы Су".

С 23 часов 5 октября до 6 часов утра 6 октября будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные на территории Алмалинского района в контуре улиц Макатаева – Байтурсынова - Айтеке би – Шагабутдинова.

Кратковременное ограничение по услуге холодного водоснабжения связано с подключением нового водопровода к магистральным сетям.


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