Холодной воды не будет в Алмалинском районе Алматы
Часть зданий отключат на ночь.
Фото : pixabay.com5 октября 2019, 21:02
Ряд зданий в Алмалинском районе Алматы на ночь отключат от холодной воды, передает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы Су".
С 23 часов 5 октября до 6 часов утра 6 октября будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные на территории Алмалинского района в контуре улиц Макатаева – Байтурсынова - Айтеке би – Шагабутдинова.
Кратковременное ограничение по услуге холодного водоснабжения связано с подключением нового водопровода к магистральным сетям.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4988976-4f1520476df38e8e437d1bcdd070715f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...