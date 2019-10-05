Холодной воды не будет в Алмалинском районе Алматы

Часть зданий отключат на ночь.

Ряд зданий в Алмалинском районе Алматы на ночь отключат от холодной воды, передает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы Су".

С 23 часов 5 октября до 6 часов утра 6 октября будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные на территории Алмалинского района в контуре улиц Макатаева – Байтурсынова - Айтеке би – Шагабутдинова.

Кратковременное ограничение по услуге холодного водоснабжения связано с подключением нового водопровода к магистральным сетям.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!