Назначен аким Зерендинского района Акмолинской области

Им стал Бауржан Ғайса.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев представил нового акима Зерендинского района. Им стал Бауржан Ғайса, передает Zakon.kz со ссылкой на акимат Зерендинского района.

"По согласованию с администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия депутатов районного маслихата акимом района назначен Ғайса Бауржан Сейітқалиұлы", - сообщается на странице акимата Зерендинского района в Instagram.

Бауржан Ғайса, 1972 года рождения, уроженец Куйбышевского района Кокчетавской области. Окончил Челябинский государственный агро-инженерный университет по квалификации "инженер-механик", Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по квалификации "бакалавр учета и аудита", Высшую школу государственной экономики в Кутне (Польша) по специальности "безопасность государства в Европейском союзе".

Трудовой путь начал в 1989 году с профессии рабочего. С апреля 1992 года по декабрь 1994 года работал товароведом малого предприятия "Кумис" поселка Затобольска Кустанайской области. С 1994 по 2011 годы являлся руководителем ряда частных предприятий. В апреле 2013 года был назначен первым заместителем председателя Кокшетауского городского филиала НДП "Нұр-Отан", с марта 2014 года по март 2016 года – заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии "Нұр-Отан". С марта 2016 года по июнь 2018 года являлся секретарем Кокшетауского городского маслихата. С июня 2018 года по апрель 2019 года – аким Коргалжинского района Акмолинской области.

До назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Акмолинской области.

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