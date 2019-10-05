Оптическая иллюзия заворожила интернет-пользователей

Видео собрало более 60 тысяч лайков и множество комментариев.

Пользователей твиттера запутала оптическая иллюзия с винтовой лестницей на миланском стадионе "Сан-Сиро", пишет РИА Новости.

"Глядя на людей, покидающих "Сан-Сиро", начинаю верить, что вся спиралевидная конструкция движется", — написал автор поста.

Watching people leaving San Siro football stadium in Milan makes me believe that the entire spiral structure is moving. pic.twitter.com/FepPjsN9ms — Daniel Holland (@DannyDutch) October 3, 2019

Видео собрало более 60 тысяч лайков и множество комментариев.

Некоторые пользователи Сети так и не поняли, движется ли лестница. Другие высоко оценили находку архитектора спортобъекта.

"Это эскалатор? Только в таком случае это видео — правда, а не монтаж", — написал jai_shaktawat.

"Как так вышло, что она не движется? Я в растерянности", — спросил FeckinLife.

"Она вращается, и меня не переубедить", — заявил Jamie_funnell8.

"Настоящий дизайн в действии", — отметил rmh_1981.

"У меня заболел мозг", — пошутил DaveJCritchley.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!