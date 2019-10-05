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Оптическая иллюзия заворожила интернет-пользователей

Видео собрало более 60 тысяч лайков и множество комментариев.

Фото : pixabay.com5 октября 2019, 22:31

Пользователей твиттера запутала оптическая иллюзия с винтовой лестницей на миланском стадионе "Сан-Сиро", пишет РИА Новости.

"Глядя на людей, покидающих "Сан-Сиро", начинаю верить, что вся спиралевидная конструкция движется", — написал автор поста.

Видео собрало более 60 тысяч лайков и множество комментариев.

Некоторые пользователи Сети так и не поняли, движется ли лестница. Другие высоко оценили находку архитектора спортобъекта.

"Это эскалатор? Только в таком случае это видео — правда, а не монтаж", — написал jai_shaktawat.

"Как так вышло, что она не движется? Я в растерянности", — спросил FeckinLife.

"Она вращается, и меня не переубедить", — заявил Jamie_funnell8.

"Настоящий дизайн в действии", — отметил rmh_1981.

"У меня заболел мозг", — пошутил DaveJCritchley.


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