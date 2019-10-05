Медведь задрал экс-депутата Якутии

Охотник не заметил второго хищника.

Экс-депутат якутского государственного собрания Александр Крылов погиб в результате нападения медведя, пишет МК.

Трагедия произошла в Оймяконском районе. По данным СМИ, Крылов отправился на охоту на квадроцикле. В какой-то момент на дорогу выскочил медведь, охотник выстрелил в него, животное упало. Желая проверить, скончался ли зверь, Крылов подошел к телу. В этот момент на него напал второй медведь, который находился рядом.

Местные власти сообщают, что в настоящее время тело погибшего на вездеходе доставляют в поселок Томтор.

Как отмечает "Якутия. Инфом", Крылов в последние годы являлся директором одного из бизнес-центров, возглавлял фонд "Спортивная Якутия". С 2012 года был зампредседателя региональной ячейки общественной организации "ОПОРА России", в 2015-2016 годах - глава якутского отделения организации.

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