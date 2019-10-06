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Зеленский назвал качества, которые помогли ему стать президентом

Президент рассказал, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе.

Фото : © STR / NurPhoto via Getty Images6 октября 2019, 00:05

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с победителями конкурсов "Учитель года — 2019" и Global Teacher Prize Ukraine — 2019 назвал качества, которые он приобрел благодаря школе и которые помогли ему стать главой государства.

Отвечая на соответствующий вопрос педагогов, Зеленский отметил, что, прежде всего, это коммуникабельность, человечность, желание отстаивать справедливость и умение разобраться в сложной ситуации. Супруга Зеленского Елена добавила, что большое значение имеет умение отстаивать свою точку зрения.

Также украинский президент рассказал, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Зеленский оказался между молотом демократов и наковальней республиканцев в конфликте политических партий США.

Источник: Лайф


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