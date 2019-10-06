Задержание полковников полиции. Кто заказал министра. Геополитические мины – итоги недели

Глава здравоохранения Елжан Биртанов сделал заявление.

О главных событиях, произошедших в Казахстане на уходящей неделе, читайте в обзоре новостей Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев: Без коллективных усилий вместо "азиатского века процветания" можно получить "азиатское Смутное время"

3 октября Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи для участия в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". В этом году в работе клуба приняло участие более 140 экспертов из 37 стран мира. На встрече была обсуждена роль Востока в мировом политическом устройстве.

Перед заседанием Токаев провел официальную встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Путин отметил активную совместную работу в рамках ЕАЭС, что при принятии решений по дальнейшему развитию этого объединения достигнут абсолютно уникальный уровень доверия. По словам российского Президента, плодотворно развивается и диалог между нашими странами.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий уровень взаимопонимания по интеграционным процессам в рамках Евразийского экономического союза. Он считает необходимым своевременно принимать решения по возникающим вопросам, что и было сделано в ходе недавнего заседания ВЕЭС в Ереване.

Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", глава государства напомнил, что Казахстан исторически и географически связан и с Востоком, и с Западом.

– Мы расположены на перекрестке исламской, конфуцианской и восточнохристианской цивилизаций. Великий Шелковый путь, Золотая Орда, евразийство составляют важные звенья культурного кода казахов, – сказал Токаев.

По словам Президента, "Азиатский век" – это факт, который подтверждается темпами прироста населения, ВВП, торговли, промышленного и высокотехнологичного производства. В 2018 году 210 из 500 крупнейших компаний мира по доходам были азиатскими.

Наряду с позитивными тенденциями были перечислены и тревожные факторы глобального и регионального развития. Касым-Жомарт Токаев считает, что многочисленные конфликтные точки в регионе, включая Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирию, зону палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ирана, превратились в геополитические "мины замедленного действия".

Президент Казахстана указал на острый дефицит доверия и диалога между основными региональными игроками, возрождение элементов "холодной войны", противостояние, санкции и недоверие.

– Необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии. Сегодня мы видим "лоскутное одеяло" из различных двусторонних альянсов, региональных и субрегиональных институтов. В Азии, как говорят в Китае, спят на одной кровати, но видят разные сны, – констатировал глава государства. Поэтому, сообщил Токаев, Казахстан в качестве председателя СВМДА в 2020-2022 годах планирует активизировать контакты с другими многосторонними институтами.

Говоря о миротворческих усилиях нашей страны, Токаев акцентировал внимание на том, что Казахстан является сторонником честного посредничества в урегулировании региональных конфликтов. Президент подтвердил готовность и впредь поддерживать усилия по поиску жизнеспособных решений для Ближнего Востока, в том числе Астанинский процесс по Сирии. Наша страна также будет пристально следить за ситуацией в Афганистане и продолжит оказание помощи этой стране, где в последние месяцы ситуация существенно ухудшилась.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан всегда был и остается последовательным сторонником превентивной дипломатии и разоружения. Также в выступлении было отмечено, что Казахстан продолжит деятельность по предотвращению рисков современности.

– Без комплексного решения многогранных вызовов безопасности азиатское экономическое чудо может оказаться "колоссом на глиняных ногах". Без коллективных усилий вместо "азиатского века процветания" можно получить "азиатское Смутное время" с мрачными последствиями для всего Земного шара, – предостерег Президент.

Как полагает Касым-Жомарт Токаев, построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом. В этой связи он напомнил о предложении Казахстана объединить потенциал СВМДА и ОБСЕ.

– Главным элементом общей работы в нашем регионе может стать борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией и наркотрафиком, - отметил Токаев. - К созидательной повестке дня можно отнести развитие человеческого капитала, внедрение лучших практик госуправления, наращивание инновационного потенциала, эффективное и рациональное использование водных ресурсов.

Перед поездкой в Сочи Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, где было принято 20 документов.

Президент Казахстана подчеркнул, что быстроменяющаяся конъюнктура рынка, растущая конкуренция между державами, торговые войны, рост протекционизма приводят к нестабильности мировой экономики. "В сложных глобальных условиях нам крайне важно поддержать устойчивый экономический рост наших государств. Это возможно только за счет реального и взаимовыгодного сотрудничества, интеграции и кооперации. Нашим странам следует продолжить устранение барьеров на общем внутреннем рынке", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он призвал активизировать работу по снятию торговых барьеров и предложил ЕЭК и правительствам ускорить разработку единой транзитной системы ЕАЭС, а также создать привлекательные условия для развития передовых технологий.

– Наблюдается устойчивый рост объемов экспортно-импортных и транзитных операций по направлению Китай – Европа – Китай, - продолжил Токаев. - Произведен запуск трансконтинентального железнодорожного маршрута Вьетнам – Китай – Казахстан – Европа, который решает логистические вопросы по продвижению наших товаров на рынок стран АСЕАН. Данный транспортный коридор будет хорошей альтернативой морским перевозкам и позволит в кратчайшие сроки доставлять грузы из Юго-Восточной Азии в Европу через территорию государств-членов ЕАЭС.

Ключевым пунктом повестки дня заседания ВЕЭС стало подписание Соглашения о свободной торговле между государствами-участниками Евразийского экономического союза и Республикой Сингапур, которое открывает для стран ЕАЭС большой регион АСЕАН с населением в 600 млн человек. В этой связи Президент Казахстана подчеркнул важность развития торгово-экономических связей с новыми растущими рынками и сохранения высокого темпа переговоров в этом направлении.

Перспективная тенденция ему видится в том, чтобы выстраивать связи ЕАЭС с крупными международными организациями – АСЕАН, ШОС и другими. "Сегодня в ходе заседания Высшего совета подписано Соглашение о зоне свободной торговли с Республикой Сингапур. Это наряду с Вьетнамом уже вторая страна, с которой у ЕАЭС будет соответствующее соглашение. Важным является вопрос развития торгово-экономического и логистического сотрудничества с Исламской Республикой Иран", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Обвинение врачей

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сделал заявление по поводу смерти младенца в Атырауской области.

Ранее сообщалось, что врачей перинатального центра Атырау подозревают в причастности к гибели новорожденной девочки из-за того, что они якобы сначала оформили ребенка мертворожденным, а затем, не зная, как исправить документы в системе, отправили младенца умирать в холодильник.

"Я хотел бы прокомментировать ситуацию по случаю возбуждения уголовного дела в Атырауской области. Мы глубоко шокированы предъявленным обвинением. О неоказании медицинской помощи, которая привела к смерти новорожденного. Или даже предумышленном неоказании медицинской помощи, - заявил министр. - Наша позиция такая, что необходимо дождаться результатов следствия, проведения всех необходимых экспертиз и четкого обозначения причин смерти. Были ли там какие-то незаконные действия со стороны медицинских работников. И только после этого мы дадим развернутый комментарий".

В целом, считает министр, большинство медицинских работников честно и профессионально исполняют свои обязанности и продолжают это делать, поэтому он не хотел бы, чтобы было обобщение и этот негатив перекладывались на всех медицинских работников. "Конечно, этот случай вопиющий. Обвинение очень серьезное. Мы, мягко говоря, шокированы. Таким действиям не место в цивилизованном обществе. Но еще раз повторю, это требует доказательств", - сказал глава ведомства в своем заявлении.

Елжан Биртанов озвучил статистику детской рождаемости и смертности в стране. По его словам, показатели младенческой смертности за последние семь лет уменьшились почти в два раза. " Это говорит о том, что та работа, которую проводят правительство и местные исполнительные органы, дает свои результаты. Ежедневно порядка 1 тысячи детей у нас появляются на свет. В год эта цифра равна 380-400 тысяч новорожденных, - сообщил глава Минздрава. - Мы ведем практически ежедневную статистику по младенческой смертности. За прошлый год у нас по стране зафиксировано 3800 случаев младенческой смертности. Цифры очень серьезные, но с этим нужно системно бороться. Нужно понимать, что для простого человека это страшные цифры, но вместе с тем, младенческая смертность есть, была и будет. Она есть и в развитых странах. Количество это среднее, я не хочу никого шокировать, но количество это среднее. …Главная опасность для младенцев есть в первые сутки. У глубоко недоношенных детей высокий уровень смертности, важное значение имеет и вопрос здоровья женщин. К примеру, в Кызылординской области 50% беременных женщин имеют букет хронических заболеваний".

Кто заказал Елжана Биртанова?

В июне 2018 года на министра Елжана Биртанова был публичный "наезд". Тогда удалось показать, что всплеск "интереса" к менингиту был хорошо срежиссированным. Тогда вслед за Украиной и Россией и после WhatsАpp рассылки следующего содержания: "В Алматы вспышка менингококковой инфекции, есть летальные случаи среди взрослых — 3 на сегодняшний день. Если есть температура, заложенность носа, боли в горле — бегом в инфекционную. Не ходите по многолюдным местам, особенно с детьми", в стране началась массовая истерия. В дело вынужденно вмешивается Елжан Биртанов, что на самом деле и было нужно архитекторам публичного извода. К теме на волне хайпа подключаются высокопоставленные лица и депутаты парламента, неожиданно ставшие экспертами в области медицины. Все публично ругают министра здравоохранения, что взвинчивает накал страстей до самых небес. В какой-то момент создается ощущение, что в стране не сезонная вспышка заболевания, связанная с резким потеплением, а медицинская катастрофа. Все зашло настолько далеко, что министру пришлось закрыть больницу, не справлявшуюся с паникующими людьми.

В тот момент любая стратегия была проигрышной. Главным врагом был тот, кто подогревал тему, подбрасывая в рассылки все новые и новые подробности, делился рецептами по профилактике, консолидировал людей вокруг серьезного заболевания. По оценкам аналитиков, в атаке участвовало несколько сотен сетевых фантомов. Вопрос "зачем?" витал в воздухе. Позже уже стало понятно, кто заказчик. Самые большие подковерные интриги чаще всего идут по закупу лекарств. Не случайно незадолго до менингитных войн в сети появились вбросы про антибиотики, закупаемые на рынке для медучреждений.

И вот, новый этап войны с министром. В сети появилось видео с обращением нескольких людей в белых халатах с требованием отставки министра Биртанова. Ни имен, ни должностей, ни причин. Видео появилось не случайно. С текущего года введен новый формат подготовки в резидентуру, который предполагает обучение на рабочем месте, при этом поступающий заключает трехсторонний договор с университетом и медицинской организацией.

Резидентура - это обучение, основанное на опыте. Как считают эксперты, прием же всех желающих без учета потребности в кадрах приводит к скученности на местах обучения и, как следствие, некачественной подготовке специалистов. Ограниченный доступ к пациенту, медицинскому оборудованию и прочим, необходимым для обучения инструментам, ну и, конечно же, к проблеме последующего трудоустройства.

В противовес данной проблеме есть решение Республиканской комиссии по трудоустройству о приеме в резидентуру, в соответствии с которым оно осуществляется в зависимости с потребностями здравоохранения, но Казахстан не был бы Казахстаном, если бы не нашли лазейку. Организации образования и науки провели прием в резидентуру на платной основе по невостребованным, но популярным среди студентов специальностям, таким как ангиохирургия, кардиохирургия, нейрохирургия, урология, дерматовенерология. При том, что стране нужны анестезиологи, психиатры, семейные врачи, инфекционисты, врачи скорой и неотложной помощи, терапевты, педиатры, неонатологи. При этом на платной основе в 2019 году принято 72 человека, которые в будущем будут невостребованы в связи с тем, что намечается профицит по некоторым специальностям.

Почему это так важно? В ролике, появившемся в сети, все пятеро "врачей" попали со странатурой. Они хотят лечить сифилис за большие деньги, работать не хочет никто, при том, что поступая на бюджетную форму, все давали расписки, что будут отрабатывать по месту рекомендации или распределения. Государство тратило деньги в надежде получить дефицитные кадры, а получает конфликт.

Всегда есть тот, кому это нужно. И в данном случае было проще всего понять, кто, возможно, выступил движущей силой "проснувшихся врачей". Поправки в Закон РК "Об образовании", где введена норма обязательной отработки выпускников, обучающихся по медицинским специальностям на основе государственного образовательного заказа в государственных медицинских организациях не менее 3 лет, появились в 2012 году и Биртанов к ней точно отношения не имеет. Когда они поступали, то не только были извещены, но и давали письменные обязательства. С 2019 года распределение выпускников осуществляется "Республиканской комиссией по персональному распределению граждан, обучившихся в рамках государственного образовательного заказа и сельской квоты при Министерстве здравоохранения".

Первый, кто начал распространять данное видео, Куаныш Керимкулов - владелец частных клиник "Сункар". Судя по контенту на его странице, он в жесткой оппозиции к министерству здравоохранения. Не исключено, что вызвано это конфликтом, ведь по результатам проверки, в данном медицинском учреждении выявлено множество нарушений и открытым остается вопрос о сохранении лицензии. В целом у него 18 аффилированных компаний. Кто-то делает лабораторные исследования, кто-то диагностику, кто-то клинику, таким образом, больные заходят в одну конторку, а выходят из другой и в случае чего, доказать что все связано между собой будет сложно, также просматривается налоговая оптимизация, что, конечно, не запрещено по закону, но позволяет минимизировать налоговые выплаты и увеличивать прибыль...

Задержаны полковники полиции

Два полковника полиции - Асан Садуов и Сауле Жумалина задержаны сотрудниками ДКНБ Акмолинской области. Они подозреваются в присвоении или растрате вверенного имущества. Возбуждено досудебное расследование.

Задержание высокопоставленных полицейских – не первая операция, проведенная совместно с органами национальной безопасности и антикоррупционной службой. Так, за 8 месяцев этого года в отношении сотрудников начаты 307 досудебных расследований, в том числе 170 – по коррупционным правонарушениям. К уголовной ответственности привлечены 74 руководителя различного звена, 52 из них – за коррупцию.

Сотрудники привлекаются к ответственности за мошенничество, взяточничество, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и другие преступления.

- Мы все служим народу. Терпение наших граждан исчерпано. Время уговоров и обсуждений закончилось. В рядах полиции нет места тем, кто злоупотребляет доверием и властью. Нет места тем, кто позорит честь мундира. Я требую от всех - от рядового до генерала - честной службы во благо своего народа, - сказал Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в ходе прошедшего в сентябре селекторного совещания с участием руководителей территориальных департаментов полиции, ЧС и УИС.

По его словам, борьба с коррупцией в органах внутренних дел будет бескомпромиссной. Министр призвал граждан не оставаться в стороне и информировать МВД обо всех фактах коррупционных правонарушений, совершенных полицейскими.

Новые послы

Касым-Жомарт Токаев назначил послов в ряде стран.

Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике и освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Чешской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Словацкой Республике по совместительству;

Батрашев Даулет Касекенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Португальской Республике и освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Румынии;

Рустемов Нурбах Турарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии и освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Венгрии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Сербия, Бывшей Югославской Республике Македония по совместительству;

Абдрашов Жанибек Жараскан-улы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгрии;

Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия;

Буршаков Сатыбалды Ересович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Израиль и освобожден от должности заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянный Представитель Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества Арын Берик Сакбайулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Есбулатова Раушан Какимсеитовна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству.

Также стало известно, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике Галиев Жан Сержанович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Португальской Республике по совместительству;

Куанышев Дулат Оразбекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.

Булат Утемуратов избран вице-президентом Международной федерации тенниса.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев возглавил Национальную федерацию Qazaq kuresi.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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