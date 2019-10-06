Деревянченко назвал победителя в боях Головкин - Альварес

До встречи с GGG в Нью-Йорке остались считанные часы.

Украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) в интервью Boxingscene.com перед боем с Геннадием Головкинм (39-1-1, 35 КО) высказал мнение о противостоянии казахстанца с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (52-1-2, 35 КО).

Их первый поединок в ноябре 2017 года завершился ничьей, а спустя 12 месяцев решением большинства судей выиграл Альварес.

- Они оба великие бойцы. Я не могу сказать, что из них лучше в данный момент. Первый бой, считаю, выиграл Головкин - полагаю, он был чуточку сильнее. Во втором - я согласен с решением, мое мнение - "Канело" здесь победил, - сказал Деревянченко.

Ранее Головкин заявил, что никто не уважает Альвареса, и придумал его новое имя из-за отказа от трилогии в сентябре.

Бой Головкин - Деревянченко за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По казахстанскому времени шоу начнется в ночь на 6 октября, а главный бой - уже утром.

Источник: Vesti.kz

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