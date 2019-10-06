Нидерланды больше не будут называть себя Голландией

Решение принято в рамках обновления глобального имиджа страны.

Власти Нидерландов хотят полностью отказаться от названия Голландия для своей страны. Такое решение было обозначено в рамках обновления имиджа страны, передает ТАСС.

Решение принято в рамках обновления глобального имиджа страны. Сообщается, что национальный ребрендинг, который подписали правительство, лидеры бизнеса и совет по туризму, планируют развернуть в конце текущего года.

Министры хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется - культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей в Амстердаме.

В настоящее время Нидерланды по большей части позиционируют себя на международном рынке как "Голландия", а наиболее часто встречающимся символом страны является оранжевый тюльпан. Планируется, что оранжевый так и останется официальным цветом, а вот цветок уйдет в прошлое. В рамках новой стратегии Нидерланды намерены представлять себя остальному миру в качестве "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем", утверждает Adformatie. Более детальной информацией на данный момент журнал не располагает.

В частности, активно использовать название "Нидерланды" планируется в 2020 году в ходе Олимпийских игр в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.

Название "Голландия" закрепилось за Нидерландами по названию двух исторически наиболее развитых провинций страны - Северная и Южная Голландия. В целом же по отношению к стране правильным является употребление названия "Нидерланды", которые состоят из 12 провинций, а также нескольких островов Карибского бассейна.

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