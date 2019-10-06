Алматинец Али Ахмедов за 30 секунд нокаутировал соперника в Нью-Йорке

После первого же удара Али Эрнандес оказался на настиле ринга.

Али Ахмедов (15-0, 11 КО) успешно защитил свой чемпионский пояс WBC International Silver во втором среднем весе в бое против американца Эндрю Эрнандеса (20-7-2, 9 КО) в Нью-Йорке, передает Zakon.kz.

Бой прошел в андеркарте поединка за титул чемпиона мира между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.

Ахмедов и Эрнандес начали бой с разведки, но к удивлению после первого же удара Али Эрнандес оказался на настиле ринга. Рефери начал отсчитывал нокаут и принял решение остановить бой. Скорее всего, рефери перестраховался, опасаясь повторения трагедии с российским боксером Дадашевым, скончавшемся после боя, в котором он побывал в нокауте.

Публика осталась недовольна столь быстрым окончанием боя.

Это 16я победа Али Ахмедова и 12-я нокаутом. Пояс WBC International Silver также остался у казахстанца.

Текстовую трансляцию вечера бокса читайте здесь.

Альберт Ахметов

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