Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинец Али Ахмедов за 30 секунд нокаутировал соперника в Нью-Йорке

После первого же удара Али Эрнандес оказался на настиле ринга.

Фото : кадр из видео6 октября 2019, 06:14

Али Ахмедов (15-0, 11 КО) успешно защитил свой чемпионский пояс WBC International Silver во втором среднем весе в бое против американца Эндрю Эрнандеса (20-7-2, 9 КО) в Нью-Йорке, передает Zakon.kz.

Бой прошел в андеркарте поединка за титул чемпиона мира между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.

Ахмедов и Эрнандес начали бой с разведки, но к удивлению после первого же удара Али Эрнандес оказался на настиле ринга. Рефери начал отсчитывал нокаут и принял решение остановить бой. Скорее всего, рефери перестраховался, опасаясь повторения трагедии с российским боксером Дадашевым, скончавшемся после боя, в котором он побывал в нокауте.

Публика осталась недовольна столь быстрым окончанием боя.

Это 16я победа Али Ахмедова и 12-я нокаутом. Пояс WBC International Silver также остался у казахстанца.

Текстовую трансляцию вечера бокса читайте здесь.

Альберт Ахметов


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты