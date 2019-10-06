Соцсети Кыргызстана отреагировали на фото Раисы Атамбаевой в маршрутке

Советник бывшего президента пояснила фотографии.

В соцсетях Кыргызстана распространяются фотографии супруги Алмазбека Атамбаева Раисы. На первом Атамбаева стоит на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Абдрахманова и Суеркулова, на втором — едет в маршрутном микроавтобусе, передает Sputnik Кыргызстан.

Ранее Раиса Атамбаева заявляла, что на банковские счета и имущество семьи наложен арест, а на нее заводят уголовные дела. Теперь кыргызстанцы задаются вопросом, не связаны ли поездки бывшей первой леди на общественном транспорте с арестами имущества.

Советник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева прокомментировала опубликованные фотографии.

Кундуз Жолдубаева отметила, что бывшая первая леди продолжает преподавать в Кыргызской государственной медицинской академии (корпус на улице Суеркулова). По ее словам, нет ничего странного в том, что Атамбаева пользуется общественным транспортом.

- Раиса Минахмедовна всегда отличалась человечностью и простотой. Возможно, снимок выложили в Сеть, чтобы очернить семью экс-президента, но эффект явно получился обратный, — сказала Жолдубаева.

Она подчеркнула, что поездка Атамбаевой на общественном транспорте не связана с арестом имущества.

7 августа в Кой-Таше была совершена попытка задержания экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Операция по задержанию началась в 19:54. На территорию дома Атамбаева ворвался спецназ. Были слышны выстрелы. Сторонники Атамбаева отбивали атаку камнями.

Над домом Алмазбека Атамбаева летали вертолеты. Сотрудники силовых структур применили спецсредства, похожие на шумовые гранаты. Дорога к дому Атамбаева была перекрыта, ни в одну сторону не пропускали ни машины, ни людей.

Ночью началась вторая волна столкновения его сторонников с силовиками.

Сторонникам Атамбаева все-таки удалось отбить его у спецназа. Позже транспорт с правоохранителями направился в сторону Бишкека. Дорога открылась, к дому Атамбаева поехали машины с гражданскими.

В результате столкновений были ранены порядка 50 человек, погиб 1 человек - боец спецназа. После стычки было заведено не менее трех уголовных дел.

8 августа Алмазбек Атамбаев вышел к народу. Он заявил, что несколько месяцев предупреждал, что будет отстреливаться, так же он обратил внимание, что у его сторонников не было даже и рогатки, а оружие было лишь у самого Атамбаева, и он стрелял по силовикам.

В рамках досудебного производства по факту причастности Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева бывший президент трижды вызывался на допрос в качестве свидетеля в МВД, однако законные требования органов следствия были проигнорированы. В связи с этим следователем вынесено постановление о принудительном приводе Алмазбека Атамбаева, исполнение которого поручено сотрудникам ГКНБ.

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