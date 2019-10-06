Казахстан на Кубке мира по баскетболу 3х3 одолел американцев

Нашим спортсменам удалось одержать непростую победу.

В Китае продолжается групповой этап Кубка мира по баскетболу 3х3 среди спортсменов до 23 лет. Сегодня, 5 октября, Казахстан сыграл с США, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Нашим спортсменам удалось одержать непростую победу. На протяжении всей встречи обе команды проявили бескомпромиссность, и судьбу победителя определили несколько очков. И сильнее оказались наши спортсмены - 21:18.

Завтра, 6 октября, казахстанская команда сыграет с Румынией.

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