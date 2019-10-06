Военные Кыргызстана потеряли три ракеты в Казахстане

Согласно официальной информации, что всего из Киргизии привезли восемь боеголовок класса С-125 и С-75. Пять выстрелили.

Военная прокуратура Кыргызской Республики завела уголовное дело по факту утери нескольких ракет в Казахстане. Не так давно обе страны проводили совместные боевые учения в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на NV.kz.

Сообщается, что во время совместных учений ракетных войск и артиллерии на полигоне "Сарышаган", расположенном в Актогайском районе, киргизские военные потеряли три ракеты. Согласно официальной информации, что всего из Киргизии привезли восемь боеголовок класса С-125 и С-75.

— Пять из восьми ракет выстрелили, три якобы нет. Последние должны были вернуться назад, но по дороге они пропали. Известно, что данный факт проверяет Военная прокуратура, — заявила киргизская сторона.

Уточняется, что материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье "Халатность" УК КР. Однако в Генштабе Вооруженных сил Кыргызстана пропажу ракет отрицают. В ведомстве сообщают, что в период учений выявили неисправность некоторых боеприпасов, а потому их ликвидировали.

— Каждый боеприпас во время учений проверяется. Несколько штук вызывали сомнения, поэтому они были уничтожены. Имеется акт об уничтожении, — сообщили специалисты Генерального штаба.

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