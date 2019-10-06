Чемпион здесь – Головкин опубликовал фото из раздевалки

Начинается главный бой вечера.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал в Instagram в разделе "Истории" фото перед титульным боем с украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает Zakon.kz.

Геннадий сфотографировался на фоне флага Казахстана и подписал фото: "Чемпион здесь".

В Нью-Йорке на Madison Square Garden проходит вечер профессионального бокса, где выступают два казахстанца. Али Ахмедов (15-0, 11 КО) уже защитил свой чемпионский пояс WBC International Silver во втором среднем весе против американца Эндрю Эрнандеса (20-7-2, 9 КО).

Сейчас начинается главный бой вечера - экс-чемпион мира Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) разыграют вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии одной из четырех авторитетнейших в боксе организаций IBF, а также второстепенной IBO. Zakon.kz предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию об этом событии.

Текстовую трансляцию вечера бокса можно увидеть здесь.

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