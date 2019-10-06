Тысячи шотландцев вышли на марш за независимость
Глава страны Никола Стерджен написала в Twitter, что нет никаких сомнений — Шотландия в конечном итоге добьется независимости от Великобритании.
Фото : Getty Images6 октября 2019, 10:05
В Шотландии больше двухсот тысяч человек вышли на улицы Эдинбурга на марш в поддержку независимости. Лондон они обвиняют в обмане, передает РБК.
На референдуме в 2014 году большинство проголосовало за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Потому что им пообещали устойчивые связи с Европой. Brexit шотландцы не поддержали.
И вот глава страны Никола Стерджен написала в Твиттере, что нет никаких сомнений — Шотландия в конечном итоге добьется независимости от Великобритании.
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