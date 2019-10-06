Опубликовано фото судейских записок боя Головкин - Деревянченко

Счет боя 115 -112.

Опубликовано фото судейских записок боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает Vesti.kz.



Их поединок состоялся утром 6 октября на Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и продлился все отведенные 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину (114-113 и 115-112 дважды), который и завоевал вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

Таким образом, Головкин одержал 40 победу в карьере, из которых 35 были досрочными. Деревянченко, который побывал в нокдауне в первом раунде, потерпел второе поражение в карьере.

Судьи этого боя - Франк Ломбарди из Коннектикута, Эрик Марлински и Кевин Морган из Нью-Йорка единогласно присудили победу казахстанцу. Один судья дал 114-113 в пользу казахстанца, еще двое судей отдали победу Геннадию со счетом 115 -112.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!