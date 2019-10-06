12 актеров, которые покорили сердца миллионов женщин и пропали на пике славы

Пока для одних актеров культовая роль становится первой ступенью к славе, для других —мгновенным взлетом, который, увы, завершается не менее быстрым падением.

Некоторые артисты навсегда застревают в амплуа своего героя и со временем лишаются былой популярности. Они могут продолжать сниматься в кино, однако в сознании миллионов зрителей за ними закрепляется образ персонажа, сделавшего их знаменитыми. Вспомните 12 красавчиков, от которых были без ума женщины по всему миру, а затем их карьера внезапно пошла на спад — и они пропали с экранов.

1. Джейми Дорнан

4 года назад едва ли не каждая девушка мечтала встретить своего Кристиана Грея — главного героя нашумевшего кинофильма "Пятьдесят оттенков серого". Джейми Дорнан, сыгравший культового персонажа, хоть и продолжает сниматься в кино, но былого триумфа ему достичь пока не удается. Несмотря на это, актер счастлив в браке и воспитывает 3 детей.

2. Тим Роббинс

Тим Роббинс стал известен благодаря роли в "Побеге из Шоушенка". Эта картина считается лучшим фильмом за всю историю кинематографа по версии IMDb. Актер продолжает сниматься в кино по сей день, однако сейчас ему уже не дают столь знаковые роли. Он является обладателем звезды на голливудской "Аллее славы" и пропагандирует антиглобализм.

3. Фредди Принц — младший

Мировую славу Фредди Принцу — младшему принесла роль в фильме "Это все она", который вышел на экраны в 1999 году. После этого его пригласили сниматься в другие довольно успешные картины: "Вверх тормашками", "Только ты и я", "Мальчики и девочки". В настоящее время Фредди не снимается в кино. Он женат на актрисе Саре Мишель Геллар, у пары сын и дочь. Бывший актер ведет спортивный YouTube-канал и коллекционирует комиксы, является поклонником восточноазиатского кино.

4. Марк Хэмилл

Люк Скайуокер — один из тех персонажей, которые вошли в историю кино как культовые. Его сыграл Марк Хэмилл, и эта роль сделала его звездой. Сложности с работой в других картинах у актера возникли сразу после выхода "Звездных войн", поскольку и зрители, и режиссеры видели его только в образе Скайуокера. Сейчас Хэмилл живет с семьей в небольшом доме в Малибу, у него 3 детей.

5. Ченнинг Тейтум

Ченнинг Тейтум снялся в таких успешных фильмах, как "Шаг вперед", "Дорогой Джон", "Бросок кобры". Сейчас актеру редко дают примечательные роли, а прежняя популярность Тейтума давно сошла на нет. Артист был женат на партнерше по фильму "Шаг вперед", актрисе Дженне Дуан. В прошлом году пара объявила о разводе.

6. Дженсен Эклс

В начале 2000-х Дженсен Эклс украл сердца всех фанаток сериала "Сверхъестественное". Сейчас к нему приковано не такое пристальное внимание фанатов, как раньше, а в октябре выходит финальный, 15-й сезон, после которого Дженсен планирует взять перерыв. Вместе с американской актрисой, фотомоделью и гимнасткой Дэннил Харрис они воспитывают 3 детей.

7. Джулиан Макмэхон

В 1990-е в Джулиана Макмэхона были влюблены все поклонницы сериала "Зачарованные". С 2003-го по 2010 год актер снимался в главной роли в другом не менее популярном телесериале — "Части тела". Однако, вопреки большой популярности, с полнометражным кино у актера так и не сложилось. Правда, в 2012 году он появился в фильме-катастрофе "Цунами 3D".

8. Том Уэллинг

Кто помнит того безнадежного романтика с добрым сердцем из "Тайн Смолвиля"? Том Уэллинг безупречно воплотил на экране образ хорошего парня, доказав, что девушкам могут нравиться не только бунтари и хулиганы. Но после закрытия телесериала ажиотаж вокруг Тома постепенно стих, и эта роль до сих пор остается самой знаковой в его карьере. В 2019 году актер и его жена, основательница Saddle Club Джессика Роуз Ли впервые стали родителями.

9. Шайа Лабаф

Скандальное поведение и различные зависимости звезды "Трансформеров" Шайи Лабафа поставили крест на его голливудской карьере. Сейчас его почти не снимают в крупнобюджетном кино, да и вспоминают в прессе в первую очередь в связи со странными выходками. Так, в 2014 году на премьеру фильма "Нимфоманка", в котором снялся актер, Лабаф пришел с пакетом на голове. Надпись на пакете гласила: "Я больше не знаменитость". Накануне актер снял картину "Лапочка", где сам же исполнил главную роль. Сценарий к ленте он написал, когда находился на реабилитации.

10. Джош Хартнетт

Взглянув на фото Джоша Хартнетта, душу сразу захлестывает ностальгия по нулевым. Быстро поднявшись на серии ярких ролей, Хартнетт стал актером, чьи персонажи одинаково пришлись по душе как мужчинам, так и женщинам. Джош все еще снимается в кино, хоть его лицо и стало в разы реже мелькать на экране. Вместе с актрисой Тэмсин Эгертон они воспитывают 2 детей.

11. Кайл Маклахлен

О Кайле Маклахлене все забыли до выхода третьего сезона культового сериала 1990-х "Твин Пикс". Актер снимался в нескольких картинах режиссера Дэвида Линча, а также многим запомнился по роли Трея МакДугалла в "Сексе в большом городе". Маклахлен женат на публицистке Дезре Грубер, пара воспитывает сына.

12. Эштон Кутчер

Некогда популярный актер Эштон Кутчер фактически ушел из большого кино в 2013 году, когда на экраны вышел фильм "Джобс: Империя соблазна", в котором он сыграл главную роль. Картина провалилась в прокате, и Кутчер перестал получать предложения по работе. Он женат на актрисе Миле Кунис, у них 2 детей.

Источник: AdMe

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