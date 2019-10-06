Трамп сообщил, что не хотел звонить Зеленскому, но его заставили

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить в июле своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но сделал это по настоянию главы американского минэнерго Рика Перри, передает ТАСС.

- Немногие знают, что я даже не хотел звонить [Зеленскому]. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа [СПГ], - цитирует Трампа источник новостного портала Axios. Говоря о главе Минэнерго США, по данным Axios, глава Белого дома добавил: "Больше [информации] по этому поводу появится в ближайшие несколько дней".

В остальном же глава вашингтонской администрации повторял то же самое, что и заявлял публично. Так, он называл звонок безупречным и подчеркивал, что не сделал ничего плохого во время беседы.

По мнению портала, президент, возможно, стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на Перри, который, по данным СМИ, намерен покинуть свой пост в ноябре.

Стоит отметить, что, согласно опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора, Зеленский говорил Трампу о покупке американской нефти и желании работать с США по вопросам энергетической независимости, однако лидеры не обсуждали заводов по производству СПГ.

В субботу Politico сообщила, что Перри требовал от украинского президента покончить с коррупцией, а также расширить наблюдательный совет компании "Нафтогаз" и включить в него больше американских граждан. В мае глава Минэнерго вместо вице-президента Майкла Пенса возглавил американскую делегацию на инаугурации украинского лидера. При этом многие американские СМИ подчеркивают, что министр энергетики не просил у украинской стороны проводить расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в Палате представителей в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

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