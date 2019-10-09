Глава Минздрава пообещал помочь вундеркинду, сбитому в столице

Юношу сбил внедорожник.

Столичные врачи борются за жизнь одаренного парня. Летом его вместе с мамой сбила машина. Молодой человек получил серьезные травмы головы. Медикам пришлось собирать его буквально по частям. Сейчас юноша самостоятельно даже не дышит. Учителя вспоминают, что он был одаренным учеником и мечтал получить Нобелевскую премию. Тем временем виновника ДТП до сих пор не наказали, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

ЧП произошло июльской ночью на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сарайшык. Женщина с сыном переходили дорогу. Всего несколько секунд и из-за поворота выезжает автомобиль. Белый Lexus не успевает затормозить и сбивает обоих пешеходов. Последствия аварии оказались ужасными. У матери - переломы девяти ребер. Парень получил черепно-мозговую травму. Вот уже четвертый месяц он лежит в больнице. В августе Тимура Каирбекулы перевели в центр Нейрохирургии. Врачи говорят, собирали парня буквально по кусочкам.

Талгат Пазылбеков, медицинский директор АО "Центр нейрохирургии":

- Во время первой операции мы удалили часть кости черепа. Это было сделано с целью сохранить ему жизнь. А сейчас мы поставили туда трансплантат вместо кости. Это один из элементов реабилитации и восстановления. Восстановление функций головного мозга сейчас идет, и мы надеемся, что оно будет максимальным.

По словам врачей, сегодня его состояние стабильно-тяжелое. Что касается водителя Лексуса, скрыться с места происшествия он и не пытался, говорят в полиции. Сейчас мужчина сидит в следственном изоляторе.

София Кылышбекова, руководитель пресс-службы ДП Нур-Султана:

- Водитель был сразу установлен, в отношении него проводились следственные действия. Проводится досудебное расследование по 345 статье, а именно нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности нанесение вреда здоровью.

По словам врачей, шансы на выздоровление у Тимура довольно высокие. В первую очередь из-за его всесторонне развитого мышления. Ведь будучи здоровым, молодой человек всех поражал своими умственными способностями.

Школу Тимур Каирбекулы закончил с золотой медалью. Мальчика учителя считали вундеркиндом. Он постоянно участвовал в республиканских и международных олимпиадах. Мечтал получить Нобелевскую премию. Особенно легко ему давались точные науки.

Карлыгаш Садыкова, учитель филиала физико-математической школы им. Жаутикова:

- Очень грамотный, всемирную историю хорошо знает, что редко для современных детей. Историю Казахстана хорошо знает, участвовал в олимпиаде по философии, политологии. Все учителя его хвалят. Разносторонний мальчишка.

Помочь пострадавшему пообещал Елжан Биртанов. Министр здравоохранения написал в Фейсбуке, что дальнейшее лечение Тимур будет получать бесплатно. Врачи планируют отправить парня домой через несколько недель.

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