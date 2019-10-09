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Автомобили неплательщиков забирают на штрафстоянку

Есть налогоплательщики, которые не оплачивают более пяти лет.

Фото : Zakon.kz9 октября 2019, 00:39

В Алматинской области у должников изымают машины. Почти 14 тысяч автолюбителей Карасайского района не оплачивают налог на транспорт. Они уже накопили огромную сумму долга – больше 360 миллионов тенге. Домой к неплательщикам нагрянули сотрудники департамента госдоходов и судоисполнители, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Автовладельцу не удалось разжалобить налоговиков. Машину обклеили желтой лентой, погрузили на эвакуатор и отогнали на штрафстоянку. Мужчина пообещал оплатить долг в скором времени. Отобрали внедорожник и еще у одного водителя. Налоговики посчитали: на двоих у мужчин долг на транспорт составляет полтора миллиона тенге. А таких нарушителей в Карасайском районе еще почти 14 тысяч.

Гани Малыбаев, заместитель руководителя управления государственных доходов по Карасайскому району:

– У нас имеются три целевые группы. Первая целевая группа – это те, у которых свыше 500 тысяч тенге. Составляет 32 налогоплательщика на общую сумму 33 миллиона 870 тысяч тенге. Есть налогоплательщики, которые не оплачивают более пяти лет.


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