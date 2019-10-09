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Нобелевскую премию по физике присудили за раскрытие тайн Вселенной

Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря.

Фото : pixabay.com9 октября 2019, 01:59

Нобелевскую премию по физике за 2019 год получат Джеймс Пиблс, Мишель Майо, Дидье Кело за вклад в понимание эволюции Вселенной и места Земли в ней.

Американский физик Пиблс был награжден за теоретические исследования в области физической космологии, а швейцарские астрономы Майор и Кело — за открытие экзопланет, вращающихся вокруг звезд солнечного типа. Пиблс известен работами над первичным нуклеосинтезом, темной материей и темной энергией, а также формированием крупномасштабной структуры Вселенной.

В 2018 году Нобелевскую премию по физике получили Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд за "новаторские изобретения в области лазерной физики". Американский физик Ашкин является одним из создателей оптического пинцета, который успешно применялся в исследованиях биологических систем. Французский ученый Муру и канадский физик Стрикленд предложили усиление чирпированных импульсов, позволяющее получать лазерные импульсы высокой мощности.

Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме. Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения в 2019 году составит примерно один миллион долларов на всех лауреатов премии по физике.

Источник: Лента.ру


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