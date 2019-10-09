Нобелевскую премию по физике присудили за раскрытие тайн Вселенной
Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря.
Нобелевскую премию по физике за 2019 год получат Джеймс Пиблс, Мишель Майо, Дидье Кело за вклад в понимание эволюции Вселенной и места Земли в ней.
Американский физик Пиблс был награжден за теоретические исследования в области физической космологии, а швейцарские астрономы Майор и Кело — за открытие экзопланет, вращающихся вокруг звезд солнечного типа. Пиблс известен работами над первичным нуклеосинтезом, темной материей и темной энергией, а также формированием крупномасштабной структуры Вселенной.
В 2018 году Нобелевскую премию по физике получили Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд за "новаторские изобретения в области лазерной физики". Американский физик Ашкин является одним из создателей оптического пинцета, который успешно применялся в исследованиях биологических систем. Французский ученый Муру и канадский физик Стрикленд предложили усиление чирпированных импульсов, позволяющее получать лазерные импульсы высокой мощности.
Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме. Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения в 2019 году составит примерно один миллион долларов на всех лауреатов премии по физике.
Источник: Лента.ру
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