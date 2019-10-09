Ночное землетрясение ощутили жители Алматы

Повреждений и разрушений не выявлено.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 9 октября в 3:49:20 зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен в 140 км на восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 14.0.

Магнитуда MPV 5.5.

Координаты эпицентра 42.97° с.ш. 78.61° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Саты - 3 балла, Алматы - 2 балла.

Департаментом по ЧС Алматы оповещены местные исполнительные органы, прокуратура, Казселезащита и другие организации.

По данным ЦОУ ДП от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АТЭТУ ГУ "Казселезащита" на гидротехнических сооружениях, оползнеопасных и селеопасных участков, деформации , просадки и образовании трещин не выявлено.

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