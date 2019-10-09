Среда обещает быть без осадков на большей территории Казахстана
Лишь на западе и юго-западе с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, на западе ночью местами – осадки.
Большая часть территории Казахстана будет под влиянием повышенного давления, связи с чем сохраняется погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на западе и юго-западе с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, на западе ночью местами – осадки. Местами по республике ожидаются туман, на юго-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области местами ожидается усиление ветра при грозе 15-20 м/с. В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Актюбинской областях – местами туман.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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