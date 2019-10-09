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Заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрели ряд вопросов.

Фото : toppress.kz9 октября 2019, 10:00

В Мажилисе Парламента РК состоялось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрели ряд вопросов, передает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрели проект закона "О внесении изменений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы".

Кроме того, обсудили подготовку заключения по проекту Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения"; подготовку заключения по проектам законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной безопасности".


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