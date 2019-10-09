Названы самые популярные госуслуги среди алматинцев
Более 3,5 млн госуслуг оказано Департаментом госдоходов.
По итогам 9 месяцев 2019 года оказано 3 523 279 государственных услуг, из них в электронном виде – 3 306 070 или 93,8%, сообщает Департамент государственных доходов по Алматы.
Через Государственную корпорацию оказано – 9 194 услуг, в том числе самыми распространенными являются:
- Регистрационный учет в качестве эл/налогоплательщика- 73 087;
- Регистрация налогоплательщиков- 23 925;
- Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин (ККМ)-55 410;
- Прием налоговой отчетности- 1 199 372;
- Выдача выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам- 1 489 506;
- Отзыв налоговой отчетности- 49 187;
- Проведение зачетов и возвратов налогов, платежей в бюджет, пени, штрафов- 18 857;
- Таможенная очистка товаров – 109 028
Следует отметить, что в Управлении государственных доходов по Жетысускому району введен пилотный проект предоставления услуг посредством деления на зоны обслуживания, то есть в модернизированном Центре обслуживания налогоплательщиков применяется "пакетное обслуживание", когда потоки распределяются модератором в зависимости от категории: профи, прогресс, почетный, старт, детский. То есть, каждый может выбрать подходящую категорию и обслуживаться у своего оператора.
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