Три автобуса обстреляли из пневматики в Карагандинской области

В настоящий момент сотрудниками полиции принимается меры по установлению и задержанию подозреваемого лица.

В Карагандинской области обстреляли три автобуса из пневматики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

По информации полиции, 8 октября около 19.00 часов неизвестное лицо находясь в районе остановки 45 квартал из хулиганских побуждений повредил посредством использования пневматики стекла маршрутных автобусов.

- В момент происшествия в салоне автобуса №40 находились примерно 40-45 пассажиров, в автобусе №45 примерно 120 пассажиров, в автобусе №33 примерно 60-70 пассажиров. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

В ходе осмотра место происшествия, а именно салона маршрутного автобуса №45 сотрудниками полиции обнаружен и изъят металлический шарик, диаметром 4,5 мм., используемого в пневматике.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 ч.3 п.2 "Хулиганство".

В настоящий момент сотрудниками полиции принимается меры по установлению и задержанию подозреваемого лица.

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