Досрочно прекращены полномочия члена ЦИК РК Зауреш Баймолдиной

Данный вопрос был рассмотрен по заявлению самой Баймолдиной.

Фото : BNews.kz

На пленарном заседании мажилиса принято решение о досрочном прекращении полномочий члена ЦИК РК Зауреш Баймолдиной, передает корреспондент Zakon.kz. Данный вопрос был рассмотрен по просьбе самой Баймолдиной. - В мажилис поступило заявление члена Центральной избирательной комиссии РК Зауреш Баймолдиной о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Зауреш Хамитовна была назначена членом ЦИК постановлением мажилиса от 20 декабря 2017 года. В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 19 Конституционного закона о выборах в Казахстане член избирательной комиссии освобождается от своих обязанностей в случае подачи заявления по собственному желанию. С учетом изложенного предлагаем предлагаем досрочно прекратить полномочия Баймолдиной в качестве члена ЦИК, - сказал председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Нурлан Абдиров. Депутаты поддержали данное предложение. Зауреш Баймолдина занимала должность члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан с декабря 2017 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке