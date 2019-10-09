Досрочно прекращены полномочия члена ЦИК РК Зауреш Баймолдиной
Данный вопрос был рассмотрен по заявлению самой Баймолдиной.
Фото : BNews.kz9 октября 2019, 10:24
На пленарном заседании мажилиса принято решение о досрочном прекращении полномочий члена ЦИК РК Зауреш Баймолдиной, передает корреспондент Zakon.kz.
Данный вопрос был рассмотрен по просьбе самой Баймолдиной.
- В мажилис поступило заявление члена Центральной избирательной комиссии РК Зауреш Баймолдиной о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Зауреш Хамитовна была назначена членом ЦИК постановлением мажилиса от 20 декабря 2017 года. В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 19 Конституционного закона о выборах в Казахстане член избирательной комиссии освобождается от своих обязанностей в случае подачи заявления по собственному желанию. С учетом изложенного предлагаем предлагаем досрочно прекратить полномочия Баймолдиной в качестве члена ЦИК, - сказал председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Нурлан Абдиров.
Депутаты поддержали данное предложение.
Зауреш Баймолдина занимала должность члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан с декабря 2017 года.
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