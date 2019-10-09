За коррупцию задержан ряд полицейских во главе с начальником райотдела

Полученные ими суммы варьируются от 1,2 до 2,5 миллионов тенге.

Ряд сотрудников полиции подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Получаемые ими суммы измерялись миллионами тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.

Так 8 октября 2019 года антикоррупционной службой совместно УСБ ДП Алматинской области выявлены факты совершения рядом сотрудников полиции, в том числе руководящего звена, коррупционных преступлений.

- В городе Алматы начато досудебное расследование в отношении и.о. начальника Управления полиции Енбекшиказахского района ДП Алматинской области майора полиции, участкового инспектора Управления полиции Турксибского района ДП г.Алматы старшего лейтенанта, которые путем обмана и злоупотребления доверием гражданина завладели его денежными средствами в сумме 1 250 000 тенге под предлогом переквалификации деяний подозреваемого на менее тяжкую категорию. И.о. начальника УП района задержан и водворен в ИВС ДП города Алматы, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Алматинской области по подозрению в совершении аналогичного преступления изобличен следователь Управления полиции Карасайского района. Он подозревается в завладении путем обмана и злоупотребления доверием гражданина денежными средствами в сумме около 2 500 000 тенге за не избрание меры пресечения, связанной с ограничением свободы по уголовному делу, находящемуся в производстве другого следователя.

Расследования по указанным фактам продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом.

- Кроме того, в Акмолинской области состоялся приговор Атбасарского районного суда, которым следователь ОП района старший лейтенант полиции Тұрғабұл Н.Е. признан виновным в получении взятки в сумме 150 000 тенге от гражданина за прекращение уголовного дела. Тұрғабұл назначено наказание в виде штрафа в размере 4 500 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания, – дополнили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!