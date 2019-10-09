Осужденный за подстрекательство к даче взятки лишен свободы вместо штрафа

Он просрочил срок уплаты штрафа

Осужденному за подстрекательство к даче взятки наказание в виде штрафа изменено на лишение свободы, передает Zakon.kz.



Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении гражданина Аубакирова, который подозревался в подстрекательстве жительницы Кокшетау к даче взятки и получении 900 тыс. тенге якобы для передачи должностным лицам за оказание содействия в условно-досрочном освобождении ее сына.

- 15 февраля 2019 года приговором Кокшетауского городского суда Аубакиров признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа 13 270 785 тенге.

В связи с неуплатой штрафа согласно установленного графика, постановлением суда данный вид наказания заменен на лишение свободы сроком на 2 года 5 месяцев и 15 дней, - сообщили в Антикоррупционной службе РК.

5 октября во исполнение данного судебного решения Антикоррупционной службой Аубакиров водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Кокшетау.

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