Осужденный за подстрекательство к даче взятки лишен свободы вместо штрафа
Он просрочил срок уплаты штрафа
Фото : Zakon.kz9 октября 2019, 11:07
Осужденному за подстрекательство к даче взятки наказание в виде штрафа изменено на лишение свободы, передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении гражданина Аубакирова, который подозревался в подстрекательстве жительницы Кокшетау к даче взятки и получении 900 тыс. тенге якобы для передачи должностным лицам за оказание содействия в условно-досрочном освобождении ее сына.
- 15 февраля 2019 года приговором Кокшетауского городского суда Аубакиров признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа 13 270 785 тенге.
В связи с неуплатой штрафа согласно установленного графика, постановлением суда данный вид наказания заменен на лишение свободы сроком на 2 года 5 месяцев и 15 дней, - сообщили в Антикоррупционной службе РК.
5 октября во исполнение данного судебного решения Антикоррупционной службой Аубакиров водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Кокшетау.
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