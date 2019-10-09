Директор школы искусств подозревается в получении взятки в Жамбылской области

Досудебное расследование продолжается.

Директор школы искусств отдела образования акимата Шуского района Жамбылской области подозревается в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении директора КГКП "Школа Искусств отдела образования акимата Шуского района" по подозрению в совершении коррупционного преступления.

- Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство преподавателем ремесла в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.

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