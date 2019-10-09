Директор школы искусств подозревается в получении взятки в Жамбылской области
Досудебное расследование продолжается.
Фото : Zakon.kz9 октября 2019, 11:07
Директор школы искусств отдела образования акимата Шуского района Жамбылской области подозревается в получении взятки, сообщает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении директора КГКП "Школа Искусств отдела образования акимата Шуского района" по подозрению в совершении коррупционного преступления.
- Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство преподавателем ремесла в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4989472-c55607d8c92236ab55e1a348ea3f1b0f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...