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Директор школы искусств подозревается в получении взятки в Жамбылской области

Досудебное расследование продолжается.

Фото : Zakon.kz9 октября 2019, 11:07

Директор школы искусств отдела образования акимата Шуского района Жамбылской области подозревается в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении директора КГКП "Школа Искусств отдела образования акимата Шуского района" по подозрению в совершении коррупционного преступления.

- Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство преподавателем ремесла в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.


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