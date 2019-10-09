Полицейские выясняют причины, подтолкнувшие молодую маму к такому поступку, с ней работает психолог.

Полицейские Алматы спасли жизнь молодой маме, пытавшейся выброситься с 20-го этажа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

На пульт 102 поступило сообщение от жителей ЖК "Манхэттен" о том, что в одном из домов на 20-м этаже, на балконе подъезда сидит женщина и хочет покончить жизнь самоубийством. На место немедленно был отправлен патрульный экипаж "Буран-080". Оперативно прибыв на место, старший лейтенант полиции Саят Бекжанов и лейтенант полиции Нурсултан Бектурсын подтвердили информацию и поднялись на 20-й этаж дома.

- Уже на этаже, притупив шаги, мы тихо подошли к балкону: женщина сидела на краю балкона, рядом находилась детская коляска, в ней - грудничок. Хорошо, жильцы соседнего дома отвлекали внимание женщины, отговаривая от совершения столь отчаянного и безумного поступка. Оценив ситуацию, мы резко подбежали и сняли молодую маму с края балкона. На вопрос, что случилось и что подтолкнуло ее на этот шаг, женщина ничего сказать не могла и лишь плакала. Когда я обнял ее и попытался утешить, девушка начала реветь навзрыд, стало понятно - у нее проблемы, но самое страшное было уже позади. Главное, что мама и ее полугодовалый сын вне опасности, - рассказал инспектор Полка дорожно-патрульной полиции МПС ДП Алматы старший лейтенант Саят Бекжанов.

Таким образом был предотвращен суицид 26-летней женщины. Она состоит в браке, супруг работает в другом городе.

Полицейские выясняют причины, подтолкнувшие молодую маму к такому поступку, с ней работает психолог.

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