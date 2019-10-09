Kazakh Invest: французские инвесторы намерены вкладывать ресурсы и технологии в Казахстан

Формат инвестиционного форума предусматривал предметное обсуждение инвестиционных возможностей по каждому направлению и отраслевым нишам.

В Париже при поддержке МИД РК, Посольства Казахстана во Франции, АО "НК "KAZAKH INVEST" и MEDEF (Ассоциация предпринимателей Франции) прошел казахстанско-французский инвестиционный форум, в котором приняло участие свыше 150 представителей деловых кругов Франции.

Участники обсудили инвестиционные возможности Казахстана, перспективы реализации совместных проектов и дали оценку инвестиционного климата Казахстана.

Делегацию Республики Казахстан, в которую вошли представители организаций квазигосударственного сектора, национальных компаний и бизнеса, возглавил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр.

- На сегодняшний день Франция входит в пятерку ключевых торгово-инвестиционных партнеров Казахстана, взаимный товарооборот достиг $50 млрд. Кроме того, реализован целый ряд крупных совместных инвестиционных проектов в урановой, нефтегазовой, титановой промышленности, в сфере транспортного машиностроения, производства строительных материалов, пищевой продукции и т.д., что позволило привлечь за последние 14 лет более $15,6 млрд инвестиций из Франции, - подчеркнул в ходе выступления заместитель премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр.

Участники форума отметили, что среди французских компаний отмечается высокий интерес для капиталовложений в Казахстан, который является стратегическим коридором, связывающим страны Евразийского континента. Так, по оценке представителей французских деловых кругов, Франция в лице Казахстана имеет надежного партнера в Центральной Азии, между двумя странами сложилась успешная практика взаимовыгодного сотрудничества. К слову, в результате налаженного взаимодействия, самолеты Airbus строятся с использованием казахстанского титана, а нефтеперерабатывающие заводы и атомные электростанции Франции используют нефть и уран, так же добытые в Казахстане. Вместе с тем, в Казахстане работают более 130 компаний с участием французского капитала, включая такие крупные транснациональные компании, как Alstom, Total, Оrano, Danone, VICAT и др.

- Франция находится на 3-ем месте среди иностранных инвесторов в Казахстане. В рамках развивающегося стратегического партнерства были созданы совместные предприятия в ключевых секторах французской промышленности: металлопродукция, спутниковое оборудование, вертолетостроение, нефтехимия. Мы видим, что стратегия Казахстана заключается не в том, чтобы просто закупать высокотехнологичное производство, но и организовать его. Хочу отметить, что в лице Франции Казахстан обрел стратегического партнера в этом направлении,- отметил специальный представитель министра Европы и иностранных дел Франции по экономической дипломатии в Центральной Азии Паскаль Лоро.

Спикеры отметили, что франко-казахстанские отношения вступают в новую фазу.

- Трансфер французских технологий должен стать полезным для казахстанского бизнеса. Стратегическое партнерство Казахстана и Франции должно укрепляться за счет более тесных экономических связей,- подчеркнул Сопредседатель Казахстанско-французского делового совета Айдан Карибжанов.

Для обеспечения перехода от сырьевого вектора экономического развития, Казахстан приступил к модернизации и индустриализации отечественной экономики. Французским бизнесменам были предложены проекты в трех приоритетных сферах: альтернативная энергетика, сельское хозяйство и цифровизация. Так, целью казахстанских предпринимателей стало привлечение французских партнеров по таким сферам, как развитие новых отраслей, которые создаются с применением цифровых технологий, инноваций, а также внедрение элементов Индустрии 4.0. Отдельное внимание было уделено аграрному сектору, поскольку приоритетом развития данной сферы является повышение производительности с внедрением новых технологий и переработка сельхозпродукции с её последующим экспортом. Сочетание растущего спроса на продукцию АПК может стать серьезной базой для французских компаний для инвестирования в экспортно-ориентированные производства в Казахстане. При этом, согласно прогнозам, спрос на казахстанскую сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки будет возрастать.

Формат инвестиционного форума предусматривал предметное обсуждение инвестиционных возможностей по каждому направлению и отраслевым нишам. О всех имеющихся возможностях для инвестирования и расширения деятельности в Казахстане участники форума узнали в рамках специализированных сессий, посвященных укреплению связей между двумя странами и перспективам для делового сообщества, возможностям и практическим аспектам ведения бизнеса в Казахстане, новой экономике и цифровизации, а также таким отраслям, как геологоразведка, новая энергетика и вопросы обеспечения ресурсоэффективности. Особый интерес вызвала политика индустриального развития и существующие механизмы взаимодействия с предпринимателями, которую презентовал АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry": меры государственной поддержки, в том числе инвестиционные преференции, работа 12 специальных экономических зон, деятельность на территории которых освобождает инвесторов от различных видов налога и таможенных пошлин, в том числе на импортное оборудование и сырье.

В свою очередь, представители французских компаний отметили своевременность реформ и значительное улучшение инвестиционного климата. Так, например, создание АО "НК "KAZAKH INVEST" сделало значительно комфортнее условия для реализации инвестиционных проектов, за счет взаимодействия с инвесторами по принципу "одного окна".

На полях форума состоялось подписание долгосрочного контракта между Air Liquide Karabatan Tech Gases и Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI) на поставку технических газов. Контрактом предусматривается строительство установки по производству сухого сжатого воздуха и азота на территории СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" и их поставка к Интегрированному газохимическому комплексу. Данное подписание стало очередным шагом в развитии деятельности Air Liquide в Казахстане в рамках совместного предприятия с казахстанской нефтяной компанией АО "НК "КазМунайГаз".

Вместе с тем, в рамках форума глава делегации провел порядка 10 двусторонних встреч с компаниями, охватывающими проекты в сфере энергетики, животноводства, добычи минералов, нефтегазовой промышленности до проектов в сфере цифровизации и автоматизации производств, в том числе: IDEMIA, AIRBUS GROUP, CNCR Group, ORANO MINING, Bureau Veritas, IFP Energies Nouvelles и другие.

Кроме того, состоялись двусторонние встречи в формате B2B и B2G казахстанского бизнеса.

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