Унылая пора. После ясной погоды в Казахстан придут дожди
Возможен град.
Фото : g4.dcdn.lt9 октября 2019, 11:47
РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 10-12 октября, сообщает Zakon.kz.
По информации метеорологов, по Казахстану ожидаются дожди с грозами.
- С прохождением атмосферных фронтов в ближайшие трое суток на территории Казахстана местами предполагаются дожди с грозами, возможно град. Несмотря на ожидаемые дожди, температура воздуха хотя и понизится, но на прогнозируемый период будет около и выше средних многолетних значений, - говорится в сообщении.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4989482-e7c54b9d4ff82ccd61ed41661e173ab5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...