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Унылая пора. После ясной погоды в Казахстан придут дожди

Возможен град.

Фото : g4.dcdn.lt9 октября 2019, 11:47

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 10-12 октября, сообщает Zakon.kz.

По информации метеорологов, по Казахстану ожидаются дожди с грозами.

- С прохождением атмосферных фронтов в ближайшие трое суток на территории Казахстана местами предполагаются дожди с грозами, возможно град. Несмотря на ожидаемые дожди, температура воздуха хотя и понизится, но на прогнозируемый период будет около и выше средних многолетних значений, - говорится в сообщении.


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