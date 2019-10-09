Унылая пора. После ясной погоды в Казахстан придут дожди

Возможен град.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 10-12 октября, сообщает Zakon.kz.

По информации метеорологов, по Казахстану ожидаются дожди с грозами.

- С прохождением атмосферных фронтов в ближайшие трое суток на территории Казахстана местами предполагаются дожди с грозами, возможно град. Несмотря на ожидаемые дожди, температура воздуха хотя и понизится, но на прогнозируемый период будет около и выше средних многолетних значений, - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!