В Бресте гражданка Туркменистана задушила младенца

Она заключена под стражу.

Следователи в белорусском городе Бресте предъявили обвинение в убийстве дочери 28-летней гражданке Туркменистана. По версии следователей, женщина закрывала рот и нос новорожденному ребенку, пока девочка не задохнулась, сообщает Ca-news.

Женщина посещала курсы в одном из университетов, родила дочь 17 марта недоношенной. 10 мая их выписали из больницы. Чуть позже к ним домой пришел педиатр из поликлиники, чтобы осмотреть ребенка, но дверь никто не открыл. Тогда врачи позвонили в полицию.

Женщину нашли, она путано говорила, что ребенок умер из-за несчастного случая. Сама женщина испугалась и оставила тело на берегу реки Мухавец. Труп девочки нашли и отправили на экспертизу.

Следователи установили, что 10 мая женщина в квартире своего знакомого перекрыла дыхательные пути дочери, в результате чего малышка скончалась. После этого обвиняемая спрятала тело ребенка в яме на берегу реки.

– Женщине предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Она заключена под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, – сообщили в ведомстве.

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