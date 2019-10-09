В Бресте гражданка Туркменистана задушила младенца
Она заключена под стражу.
Фото : regnum.ru9 октября 2019, 11:55
Следователи в белорусском городе Бресте предъявили обвинение в убийстве дочери 28-летней гражданке Туркменистана. По версии следователей, женщина закрывала рот и нос новорожденному ребенку, пока девочка не задохнулась, сообщает Ca-news.
Женщина посещала курсы в одном из университетов, родила дочь 17 марта недоношенной. 10 мая их выписали из больницы. Чуть позже к ним домой пришел педиатр из поликлиники, чтобы осмотреть ребенка, но дверь никто не открыл. Тогда врачи позвонили в полицию.
Женщину нашли, она путано говорила, что ребенок умер из-за несчастного случая. Сама женщина испугалась и оставила тело на берегу реки Мухавец. Труп девочки нашли и отправили на экспертизу.
Следователи установили, что 10 мая женщина в квартире своего знакомого перекрыла дыхательные пути дочери, в результате чего малышка скончалась. После этого обвиняемая спрятала тело ребенка в яме на берегу реки.
– Женщине предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Она заключена под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, – сообщили в ведомстве.
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