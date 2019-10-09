Законопроект о ратификации Договора с Украиной об экстрадиции рассмотрели в Сенате

Ратификация Договора повысит эффективность сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью.

На расширенном заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам рассмотрен проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции", передает Zakon.kz.

Договор совершен 29 октября 2018 года в городе Нур-Султане.

Договор регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. В документе предусмотрены основания, как для экстрадиции, так и для отказа в ней.

Как отметили в Сенате, ратификация Договора повысит эффективность сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью.

Каждая cторона вправе отказать в выдаче собственных граждан на основании своего национального законодательства.

Компетентным органом по данному Договору является Генеральная прокуратура РК.

Документ передан на рассмотрение палаты.

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