Нигматулин об информсистемах: Одеяло на голову натянули, а другое место голое

Госорганы каждый со своей базой данных без общей интеграции информационных систем напоминает квартет из басни Крылова.

На пленарном заседании мажилиса в ходе обсуждения поправок в закон "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы" депутаты подняли проблему отсутствия интегрированности баз данных государственных органов, что в свою очередь сказывается на качестве оказываемых госуслуг населению, передает корреспондент Zakon.kz.

- Из года в год во время отчетного налогового периода у населения и предпринимателей на систематической основе возникают проблемы. Зачастую это связано с тем, что информационные системы работают с перебоями или вообще не работают из-за того, что не интегрированы базы данных госорганов. При этом предусмотренные средства в сумме почти 1 млрд тенге, а точнее 966 млн тенге по бюджетной программе реформирования системы налогового администрирования и в том числе на мероприятия в рамках развития информационных систем интегрированная база данных переносится на 2020 год. С чем это связано и в какие сроки это решится? - обратилась депутат Татьяна Яковлева к главе профильного ведомства.

Первый вице-премьер-министр финансов РК Алихан Смаилов пояснил, что это связано с тем, что в этом году они сконцентрировались на решении проблем, связанных с местными налогами.

- В январе на правчасе было высказано много нареканий в адрес налоговых органов по ошибочным сведениям, по налогам на имущество, на транспорт, на землю. Мы взяли это за приоритет в текущем году и направили основные усилия на эти направления. Мы за текущий год интегрировали информационные системы Минфина, КГД с системами с Минюста, - сообщил он.

Также за этот период более 5 млн ошибочных сведений скорректированы и сейчас по итогам этой работы на основе скорректированных сведений сделаны начисления по местным налогам.

- И более миллиона смс-оповещений направлено людям, которые зарегистрированы правительстве для граждан. До ноября будет тоже самое будет сделано по транспорту. Что касается информационной базы КГД, а именно камерального контроля, отчетности, аналитики - мы перенесли на 2020 год, - сказал Смаилов.

Этот момент заинтересовал спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина. Он спросил о причинах переноса.

- Потому что все наши усилия были сконцентрированы на местных налогах, на интеграции и физически мы не могли провести эти работы. Информационная система экономических преступлений также планировалась в рамках налогового администрирования. Такой модуль реализовала прокуратура, и мы решили не дублировать эту функцию, отказаться и интегрироваться с ними. Эти средства в рамках займа перенаправить на следующий год для приобретения серверного оборудования, чтобы обеспечить бесперебойность систем в связи большой нагрузкой, - отметил министр.

Вместе с тем Нигматулин подчеркнул, что вопрос интеграции информационных систем и актуализация бах данных госорганов постоянно поднимается в запросах.

- И надо сказать, что несмотря на заверения руководителей госорганов о принимаемых мерах, продолжают поступать жалобы от граждан на нестабильную работу ЦОНов, о неправомерных начислениях налогов. Большинство таких жалоб связано именно с устаревшими базами данных, отсутствием интеграции информсистем. Госорганы каждый со своей базой данных без общей интеграции информационных систем напоминает квартет из басни Крылова, - констатировал руководитель палаты.

По его слова, всем госорганам требуется подключиться к решению подобных проблем.

- То, о чем вы сейчас говорите по местным налогам, это напоминает, когда одеяло на голову натянули, а в другом месте голое. Надо честно сказать, что эта проблема не только министерства цифрового развития, это касается и МВД, МСХ, Минфина, Минюста. Каждое министерство было обязано провести актуализацию баз данных, а после этого министерство цифрового развития провести интеграцию. У Жумагалиева есть и возможности, и желание. Но один он этого сделать не сможет, нужна координация из руководства правительства, - заключил Нигматулин.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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