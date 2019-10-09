В ВКО защищены и восстановлены права 18 предпринимателей

Данная работа будет продолжена на постоянной основе.

Проект "Protecting Business and Investments" (Защита бизнеса и инвестиций) был запущен в июне 2018 года по инициативе Агентства по противодействию коррупции совместно с Министерством по инвестициям и развитию и МИД. В Нур-Султане как и во всех регионах страны открыты фронт-офисы проекта, сообщает Инфоцентр ВКО.

В ВКО фронт-офис функционирует на площадке Проектного офиса "Шығыс – Адалдық алаңы" по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького 40 (113 каб.). Сотрудники проектного офиса по антикоррупционному сопровождению вместе с предпринимателями проходят все стадии реализации бизнес-проекта - от получения разрешительных документов до успешного запуска и его дальнейшей стабильной работы, - сообщил Е. Жалмагамбет, руководитель Департамента по противодействию коррупции по ВКО.

Основная цель данного проекта - создание благоприятного инвестиционного климата и повышение доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти.

По его словам, на сегодняшний день 24 субъекта бизнеса Восточно-Казахстанского региона подписали Антикоррупционное соглашение с областным Департаментом Агентства по противодействию коррупции.

Главная задача проекта – не дать ни государственным органам, ни другим структурам препятствовать полноценному развитию бизнеса. Любые возникающие проблемы, нарушение прав и законных интересов предпринимателей, должны решаться оперативно и качественно. Единственным требованием к инвестору является неукоснительное соблюдение антикоррупционного законодательства РК. Таким образом, механизм реализации проекта заключается в следующем: бизнесмен принимает соглашение, а Агентство и его территориальные Департаменты обеспечивают сопровождение путем правовых консультаций, обеспечения качественного предоставления государственных услуг, совершенствования нормативно-правовых актов и т.д. При этом, сопровождение осуществляется по принципу 24/7 - двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. К слову, общая сумма инвестиций, которую предприятия-участники проектного офиса вливают в регион, превышают 145 млрд. тенге.

- С начала реализации проекта в Восточно-Казахстанской области уже есть определенные успешные примеры защиты бизнеса, к примеру, в фронт офис проекта обратился директор ТОО "ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН" касательно отказа в выдаче заключения государственной экологической экспертизы со стороны Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. Для полного изучения оценки воздействия на окружающую среду деятельности ТОО "ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН", Департаментом совместно с фронт офисом проведено специальное совещание с участием представителя ТОО "ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН", руководства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования и Департамента охраны общественного здоровья ВКО, - отметил он.

На данном совещании ТОО "ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН" даны некоторые рекомендации по проекту. В результате после соответствующих изменений и дополнений в проект Заключение государственной экологической экспертизы на "Технический проект на организацию и эксплуатацию "Производство по обращению с отходами" ТОО "ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН" в городе Усть-Каменогорск выдано.

Стоит отметить, что с начала реализации проекта защищены и восстановлены права 18 предпринимателей и инвесторов.

Данная работа будет продолжена на постоянной основе.

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