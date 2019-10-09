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Нигматулин: Задача не "расстрелять" госбюджет, а улучшить качество жизни граждан

Свою позицию Нурлан Нигматулин высказал по итогам обсуждения уточнения республиканского бюджета на 2019-2021 годы.

Фото : п/служба9 октября 2019, 12:51

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул важность не столько освоения республиканского бюджета, сколько достижения конкретных результатов, сообщает Zakon.kz.

Свою позицию Нурлан Нигматулин высказал по итогам обсуждения уточнения республиканского бюджета на 2019-2021 годы, соответствующий законопроект о котором депутаты одобрили сегодня на пленарном заседании.

Подчеркнув, что корректировки направлены на решение задач, поставленных Первым Президентом страны-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и главой государства Касым-Жомартом Токаевым, спикер Мажилиса отметил, что основные изменения коснулись социальной сферы.

В частности, увеличены средства на выплату адресной социальной помощи в сумме 37 млрд тенге, на решение вопросов в области здравоохранения – 23 млрд тенге.

- Если говорить в целом, то уточненные расходы по социальному блоку возросли и составляют 45% от общего объема расходов государственного бюджета. А расходы реального сектора экономики увеличены на 15,6 млрд тенге и составляют более чем 2 трлн тенге, - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом председатель Мажилиса обратил внимание на системных недоработках при планировании и исполнении республиканского бюджета.

- И здесь создается ощущение, что в правительстве "работа над ошибками" не проводится. Об этом наглядно говорит весь ход и сегодняшнего обсуждения. Конечно, всем понятно, что планирование, и тем более исполнение бюджета страны – это непростая задача, требующая высокого профессионализма и большой ответственности. У правительства есть достаточно инструментов и возможностей, чтобы можно было заблаговременно принять все необходимые меры для эффективного использования бюджетных средств, - считает Нурлан Нигматулин.

Так, согласно бюджетному законодательству каждое министерство имеет право перераспределять средства в объеме 10% от годового бюджета между бюджетными программами внутри своего ведомства. Аналогично и правительство может делать переброску средств между министерствами в объёме 10% от республиканского бюджета.

- Имея такие возможности, правительство, на наш взгляд, должно вносить в парламент законопроект по уточнению республиканского бюджета не с целью его формального исполнения (на 99%), как вы порой стремитесь. А для того, чтобы были достигнуты конкретные результаты, способствующие повышению благосостояния казахстанцев. То есть, коллеги, задача состоит не в том, чтобы "расстрелять" средства государственного бюджета на 100%, а в том, чтобы улучшить качество жизни всех наших граждан. Именно такую задачу ставят перед всеми нами Первый Президент страны – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, перед правительством стоит задача – оперативно решать вопросы освоения выделенных финансовых средств и обеспечить достижение основных параметров бюджета текущего года, конечной целью, которых является развитие экономики страны и рост благосостояния казахстанцев.


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