Нигматулин: Задача не "расстрелять" госбюджет, а улучшить качество жизни граждан

Свою позицию Нурлан Нигматулин высказал по итогам обсуждения уточнения республиканского бюджета на 2019-2021 годы.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул важность не столько освоения республиканского бюджета, сколько достижения конкретных результатов, сообщает Zakon.kz.

Свою позицию Нурлан Нигматулин высказал по итогам обсуждения уточнения республиканского бюджета на 2019-2021 годы, соответствующий законопроект о котором депутаты одобрили сегодня на пленарном заседании.

Подчеркнув, что корректировки направлены на решение задач, поставленных Первым Президентом страны-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и главой государства Касым-Жомартом Токаевым, спикер Мажилиса отметил, что основные изменения коснулись социальной сферы.

В частности, увеличены средства на выплату адресной социальной помощи в сумме 37 млрд тенге, на решение вопросов в области здравоохранения – 23 млрд тенге.

- Если говорить в целом, то уточненные расходы по социальному блоку возросли и составляют 45% от общего объема расходов государственного бюджета. А расходы реального сектора экономики увеличены на 15,6 млрд тенге и составляют более чем 2 трлн тенге, - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом председатель Мажилиса обратил внимание на системных недоработках при планировании и исполнении республиканского бюджета.

- И здесь создается ощущение, что в правительстве "работа над ошибками" не проводится. Об этом наглядно говорит весь ход и сегодняшнего обсуждения. Конечно, всем понятно, что планирование, и тем более исполнение бюджета страны – это непростая задача, требующая высокого профессионализма и большой ответственности. У правительства есть достаточно инструментов и возможностей, чтобы можно было заблаговременно принять все необходимые меры для эффективного использования бюджетных средств, - считает Нурлан Нигматулин.

Так, согласно бюджетному законодательству каждое министерство имеет право перераспределять средства в объеме 10% от годового бюджета между бюджетными программами внутри своего ведомства. Аналогично и правительство может делать переброску средств между министерствами в объёме 10% от республиканского бюджета.

- Имея такие возможности, правительство, на наш взгляд, должно вносить в парламент законопроект по уточнению республиканского бюджета не с целью его формального исполнения (на 99%), как вы порой стремитесь. А для того, чтобы были достигнуты конкретные результаты, способствующие повышению благосостояния казахстанцев. То есть, коллеги, задача состоит не в том, чтобы "расстрелять" средства государственного бюджета на 100%, а в том, чтобы улучшить качество жизни всех наших граждан. Именно такую задачу ставят перед всеми нами Первый Президент страны – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, перед правительством стоит задача – оперативно решать вопросы освоения выделенных финансовых средств и обеспечить достижение основных параметров бюджета текущего года, конечной целью, которых является развитие экономики страны и рост благосостояния казахстанцев.

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