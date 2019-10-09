"Благотворители" в России собрали более 36 млн тенге террористам

Средства переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирию.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации разоблачили "благотворительную организацию", действовавшую в девяти российских регионах и спонсировавшую террористов из "Имарат Кавказ"* и "Исламского государства"*, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

- ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом России и Федеральной службой финансового мониторинга пресечена на территории республик Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Ингушетия, Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области деятельность группы российских граждан, организовавших с использованием сети Интернет и мессенджера "Телеграм" финансирование деятельности запрещенных на территории Российской Федерации международных террористических организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство", - говорится в сообщении.

Под видом благотворительности ими было собрано более 6 миллионов рублей (более 36 млн тенге), которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирию.

- В организацию было вовлечено более ста сторонников идеи установления "Всемирного Халифата". Среди них участники вооруженного нападения в 2005 году на г. Нальчик, спланированного одиозным террористом Шамилем Басаевым. Конспиративный центр управления финансированием терроризма находился на территории Кабардино-Балкарской Республики. Отчеты о проделанной работе направлялись кураторам за рубеж. В рамках расследования уголовного дела для задержания подозреваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики был введен режим контртеррористической операции, - отметили в ведомстве.

В результате проведенных мероприятий задержано 2 человека. При проведении обысков в жилищах обнаружено и изъято: литература, внесенная в Федеральный список экстремистских материалов, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные денежные средства в размере 6 тысяч долларов и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

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