Студент поглумился над макетом школьника в Алматинской области

Его арестовали на трое суток.

В Алматинской области полицейские выявили и задержали 19-летнего парня, которого подвергли административному аресту за порчу установленного на пешеходном переходе макета школьника, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Факт хулиганства, произошедший в поселке Балпык би Коксуского района, был выявлен в ходе мониторинга соцсетей. На фото неизвестный непристойным движением глумится над макетом "Движущийся школьник".

- Принятыми мерами правонарушитель, оказавшийся студентом одного из алматинских вузов, был установлен и задержан. Согласно решению специализированного административного суда, нарушитель был подвергнут административному аресту сроком на трое суток, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории региона близ учебных учреждений установлены около 300 макетов школьников в натуральную величину. Фигуры детей привлекают внимание водителей и оказывают необходимое воздействие, заставляя снижать скорость. Кроме того, на аварийных участках республиканских автодорог установлены макеты полицейских спецмашин со световыми маячками в ночное время, а также разбитые в ДТП автомашины, напоминающие о последствиях дорожных аварий.

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