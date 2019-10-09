Телохранитель Атамбаева подарил полицейским два джипа

В МВД не подтверждают данную информацию.

Телохранитель бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев подарил два джипа полиции Баткенской области. Однако в МВД опровергли факт дарения, сообщает 24.kg.

В правоохранительном ведомстве заявили, что не получали подарка от Эркина Мамбеталиева, несмотря на то, что в социальных сетях широко обсуждаются фотофакты, где видно, как сотрудники в камуфляже и сам Эркин Мамбеталиев делают бата. Почему действующие сотрудники правоохранительных органов получают благословение от ранее обвиняемого в убийстве их сослуживца полковника милиции Чыныбека Алиева, если МВД иномарки арестовало (так заявили в ведомстве), руководство не объясняет.

Редакция 24.kg получила в распоряжение видео, где хорошо видно, как бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева передает два внедорожника Chevrolet внутренним войскам МВД.

На кадрах видно, что военнослужащие выстроились в ряд по стойке смирно. Командиры части находятся рядом с Эркином Мамбеталиевым. Принятие руководством полиции подарков из рук обвиняемого в целом ряде убийств возмутило широкую общественность. В социальных сетях главу МВД призывают подать в отставку.

Эркин Мамбеталиев был осужден за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД КР полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд КР признал Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, он был приговорен к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд его неожиданно оправдал.

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