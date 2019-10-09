Как контролировать ребёнка в интернете

Вы не сможете дотянуться до всех гаджетов, с которых ребёнок выйдет в интернет. Однако в ваших силах обезопасить те, что есть дома.

Ребёнок должен познакомиться с правилами поведения в интернете, как только научится открывать браузер. Расскажите ему о том, что в сети могут ограбить, обидеть и напугать, а также нанести вред смартфону или компьютеру. Однако при соблюдении простых правил этого можно избежать.

Вот основные из них:

- Нельзя ничего покупать, в том числе внутри приложений.

- Нельзя скачивать музыку, игры, приложения, книги и прочий контент с непроверенных сайтов.

- Нельзя общаться с незнакомыми людьми в программах мгновенного обмена сообщениями и в социальных сетях. Даже с детьми: мальчик или девочка запросто может оказаться взрослым мужчиной.

- Нельзя раскрывать личную информацию: домашний адрес и телефон, уровень дохода родителей, номер школы, в которой учишься.

- Нельзя выкладывать слишком откровенные снимки и указывать геолокацию, если фото сделано в квартире или на школьном дворе.



Поощряйте рассказы о сомнительной информации

Согласно данным Регионального общественного центра информационных технологий, один из пяти детей 12–13 лет не обращается ни к кому за помощью в случае кибербуллинга. И только 17% рассказывают о нём родителям.

Чтобы ребёнок сам рассказывал о друзьях, обидчиках, предложениях куда-то пойти, неприличных фото или картинках, присланных посторонними, родителям нужно настроить с ним дружеский контакт. Ребёнок будет рад поделиться любой информацией только при условии, что его не будут критиковать.

Позволяйте пользоваться гаджетами только в общей комнате



Стоять над душой не нужно. Посадите ребёнка там, где вы сможете видеть экран гаджета, с которого он просматривает информацию. Если он будет протестовать, объясните, что это нужно для его же безопасности.

Установите контроль на доступные устройства



Согласно данным Центра кибербезопасности и образования США, 62% детей 9–15 лет заходят на взрослые сайты после того, как найдут их в поиске, 21% — смотрят видеоролики, предназначенные для взрослых, 31% — врут сайтам о своём возрасте и 20% — намеренно ищут информацию для взрослых.

Вы не сможете дотянуться до всех гаджетов, с которых ребёнок выйдет в интернет. Однако в ваших силах обезопасить те, что есть дома. Для этого:

- Установите антивирус.

- Установите программу родительского контроля.

- Включите безопасный поиск в браузере.

- Установите браузеры для детей.

- Разрешите пользоваться только сайтами для детей.

- Установите приложения, адаптированными для детей.

Дружите в социальных сетях



Социальные сети помогут быстро узнавать об интересах и переживаниях ребёнка и поддерживать с ним общение. Добавьте его в друзья, обменивайтесь ссылками, ставьте лайки. Но ни в коем случае не критикуйте страницы друзей или его собственную, не заваливайте комментариями. Ведь если ребёнку станет некомфортно, он заведёт второй аккаунт, о котором вы уже не узнаете.

Не лезьте в переписку без спроса



Невинное желание прочитать переписку ребёнка нарушает его право на личную жизнь и секреты. Проявите уважение и сдержитесь. Если вы не можете справиться с желанием всё контролировать, посоветуйтесь с психотерапевтом. Ведь чтобы знать, что происходит в жизни ребёнка, нужно выстроить с ним доверительные отношения

А если вы всё же не сдержались и подсмотрели, то не обращайте внимание на ненормативную лексику и грубости. Важно тут лишь то, что представляет опасность: обсуждение драк, предложение наркотиков, приглашения от взрослых посторонних людей, интимные фотографии. И если что-то из этого в переписке вы обнаружили, то соберите волю в кулак, попросите прощения за нарушение границ и объясните ребёнку, что ему угрожает. Причём очень важно сохранять атмосферу доброжелательности, как бы это ни было трудно.

Источник: lifehacker.ru

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