Почему "Канело" не хочет вновь драться с Головкиным - американский эксперт

Автор материала считает, что Головкин по-прежнему обладает своей мощью,

Журналист портала Boxingnews24.com Мэтт Либерман, сообщая новость о том, что промоутер казахстанского чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер хочет организовать ему бой с регулярным чемпионом WBA, рассказал о шансах GGG получить третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Zakon.kz.

Автор материала - эксперт в мире бокса и обозреватель, считает, что Головкин по-прежнему обладает своей мощью, и именно это помогло ему в двух последних поединках со Стивом Роллсом и Сергеем Деревянченко.

- Сила и выносливость GGG удерживали его во втором бою с „Канело“ в прошлом году после разгрома в стартовой половине сражения. Головкин продолжал оказывать давление и изнурял „Канело“ во второй половине. Сила Головкина серьезно усложнила жизнь мексиканца в чемпионских раундах. Это может быть одной из причин, почему „Канело“ не хочет вновь драться с Головкиным. Альварес дважды проиграл GGG чемпионские раунды, и такой опыт он больше испытывать не намерен, - высказал мнение Либерман.

Обозреватель отмечает, что DAZN обязательно сообщит Головкину о своем мнении по поводу следующего потенциального соперника.

- У него уже был один легкий бой со Стивом Роллсом из его контракта на шесть боев с DAZN. Если Головкин сразится с Муратой дальше, тогда будет еще один мягкий бой. DAZN получит больше деньги, если они (команда Головкина - Прим.Авт) будут снова бороться с Деревянченко. Если не он, то один из супер-средневесов вроде Дэвида Бенавидеса или Каллума Смита. Калеб Плант и Билли Джо Сондерс слишком оборонительны, чтобы заинтересовать любителей бокса, - написал Либерман.

В ночь с 5 на 6 октября Головкин выиграл звание чемпиона мира IBF и IBO в зрелищном поединке с Сергеем Деревянченко, в котором украинец выглядел активно, но уже в первом раунде оказался в нокдауне, а вскоре получил рассечение. После 12-раундов судьи единогласным решением отдали победу именитому казахстанцу - 114:113, 115:112, 115:112.







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