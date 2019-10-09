Ануар Жангозин уходит с поста главы управления образования Нур-Султана

Об этом он сообщил в Facebook.

Ануар Жангозин покидает пост начальника Управления образования столицы, передает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в Facebook, приведя перечень проектов и дел, которые были реализованы во время его пребывания в этой должности.

- Сегодня завершаю свою работу в качестве руководителя городского управления образования. За 3 года выполнено много сложного и содержательного труда. Я был рад работать с профессионалами своего дела, работе с пилотными проектами и решением разных вопросов наших сограждан, - написал Жангозин.

Ануар Жангозин был назначен на должность руководителя Управления образования города Нур-Сұлтана в августе 2017 года.

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