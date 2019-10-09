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Кто это? Масляков ответил на слова Сабурова о поборах в КВН

Мы ничего не можем сказать - президент КВН.

Фото : phototass9 октября 2019, 16:14

Бывший участник клуба веселых и находчивых Нурлан Сабуров в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что каждая команда вынуждена платить деньги за игру – чем выше лига, тем больше взнос. В свою очередь, Александр Масляков удивился словам о поборах, сообщает издание "Говорит Москва".

- Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег, - отметил стендап-комик.

По его словам, оценки ставит жюри, но люди, которые там сидят, "какие-то непонятные зачастую".

Президент КВН Александр Масляков не смог вспомнить Сабурова и команду, за которую тот выступал. Он с удивлением отреагировал на вопрос о взносах.

- Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать, - уточнил Масляков.

Сабуров выступал за школьную команду КВН в старших классах и участвовал в Высшей казахстанской лиге. После переезда в Екатеринбург он стал учиться в Уральском федеральном университете и продолжил играть в КВН за университетскую команду. В настоящее время Сабуров является резидентом шоу Stand Up на ТНТ и участником YouTube-шоу «Что было дальше?».


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