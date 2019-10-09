Какими ККМ пользоваться, предприниматели выбирают самостоятельно - КГД

В государственный реестр контрольно-кассовых машин (ККМ) включены 85 моделей онлайн касс, в том числе 15 моделей работают на мобильных устройствах.

По данным Комитета госдоходов МФ РК, на 1 октября 2019 года количество зарегистрированных онлайн-ККМ составляет 426 тысяч. Основная часть зарегистрированных касс приходится на стационарные (железные) онлайн кассы, это порядка 296 тыс. или 70%, которые обслуживаются в центрах технического обслуживания, сообщает Zakon.kz.

Остальные 30% или 130 тыс. зарегистрированных онлайн касс это кассы в виде аппаратно-программных комплексов (АПК), работающих на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.

- На сегодняшний день в государственный реестр контрольно-кассовых машин (ККМ) включены 85 моделей онлайн касс, в том числе 15 моделей работают на мобильных устройствах, которые отвечают всем требованиям законодательства, предъявляемые к ККМ, и являются продуктом отечественных разработчиков. Основная часть зарегистрированных АПК приходится на кассы Webkassa (68,0 тысяч), на ReKassa и NurKassa приходится 2,8% (12 тыс.) и 0,8% (3,3 тыс.) от всех зарегистрированных онлайн касс соответственно. Доля остальных АПК меньше, - рассказали в комитете.

Онлайн кассы ReKassa и NurKassa включены в государственный реестр ККМ, работают на WEB версиях (через персональные компьютеры) и мобильных устройствах (в виде приложений).

Между тем в КГД отметили, что в территориальных органах госдоходов не находятся сотрудники реализующие онлайн ККМ, рекомендации по установке отдельных онлайн ККМ также не даются, так как законодательством РК государственным служащим запрещено вмешиваться в деятельность субъектов бизнеса и оказывать предпочтение.

- Органами государственных доходов проводится массово разъяснительная работа среди налогоплательщиков о необходимости перехода и регистрации онлайн касс. Налогоплательщики вправе самостоятельно выбирать модель кассы, подходящей им для использования в предпринимательской деятельности (Реестр моделей ККМ, разрешенных к использованию на территории РК - Государственный реестр ККМ размещен на официальном сайте Комитета kgd.gov.kz), - пояснили в ведомстве.

Комитет активно ведет работу по внедрению цифровых решений и другим направлениям деятельности.

Так, например, на сегодняшний день, реализован API-сервис (открытый доступ) по проверке подлинности учетно-контрольных марок. К данному сервису запросили доступ уже 14 компаний разработчиков, которые могут реализовать функционал по проверке подлинности учетно-контрольных марок алкогольной продукции в виде приложений. Доступ к сервису осуществляется через электронный портал комитета.

Одним из них первых является приложение WIPON которое устанавливается на персональных компьютерах, ноутбуках со сканерами штрих-кодов, терминалах сбора данных и мобильных телефонах.

- Комитет не ограничивает доступ к электронному сервису для участников рынка и готов рассмотреть подключение сторонних систем при наличии сертификата об информационной безопасности. В свою очередь, предприниматели могут самостоятельно выбрать и пользоваться версией, которая наиболее удовлетворят их требованиям, - еще раз подчеркнули в комитете госдоходов.

27 сентября 2019 года в интернет ресурсе Youtube было размещено видеообращение гражданина Казанцева Д.А. Президенту РК по поводу лоббирования работниками органов государственных доходов определенных видов онлайн-касс и электронных сервисов.

В этой связи Комитет государственных доходов об имеющихся конкретных фактах лоббирования интересов отдельных предпринимателей просит сообщать по телефону 8 (7172) 70 99 84, на блог Комитета (kgd.gov.kz), на электронный адрес z.shyndali@kgd.gov.kz, почтовый адрес г. Нур-Султан, пр. Женис, 11.

Переход на применение онлайн-ККМ осуществляется в РК поэтапно с 2015 года, где с 2019 года завершающим этапом предусмотрено ежеквартальное расширение видов деятельности по применению онлайн-ККМ (1 апреля – 372 вида деятельности, 1 июля – 115 видов деятельности, 1 октября – 280 видов деятельности, с 1 января 2020 года обязанность распространяется на налогоплательщиков применяющих специальный налоговый режим на основе патента и плательщиков единого земельного налога).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!